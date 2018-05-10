Кого ПФР не будет штрафовать за дополняющие СЗВ-М

За СЗВ-М с типом «дополняющая» не будут штрафовать, если отчет представлен на депутатов Госдумы и помощников членов Совета Федерации. Об этом рассказывается в публикации: «ПФР пояснил, кого не будет штрафовать за «дополняющую» СЗВ-М»

В соответствии с пунктом 6 статьи 38 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» прием на работу помощника члена СФ, депутата Госдумы может быть оформлен со дня фактического начала исполнения им своих обязанностей, если об этом содержится указание в представлении члена СФ, депутата Госдумы, но не ранее дня начала осуществления ими своих полномочий.

Индивидуальные сведения представляются на основании приказов, других документов по учету кадров и иных документов, подтверждающих условия трудовой деятельности застрахованного лица.

В этой связи, страхователь обязан внести соответствующие изменения в первичную учетную документацию по учету кадров и представить сведения по форме СЗВ-М за все предшествующие отчетные периоды с даты начала фактического выполнения работником трудовых обязанностей, не позднее законодательно установленного срока для представления сведений за отчетный период, в котором издано распоряжение о приеме на работу.