Рассчитывать на вычет по процентам, погашенным работодателем, нельзя

Имущественный налоговый вычет не предоставляется, если произведенные налогоплательщиком расходы на погашение процентов по ипотечным кредитам покрываются за счет средств работодателей.

Позиция Минфина по этому поводу рассматривается в публикации «При возмещении работодателем процентов на приобретение жилья вычет не положен.»