Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

В ближайшее время в Госдуму будут внесены предложения о повышении пенсионного возраста. Об этом на пленарном заседании заявил Дмитрий Медведев.

«Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста», — заявил Медведев, отвечая на вопрос депутата о судьбе этой инициативы. Он напомнил, что прежние рамки выхода на пенсию принимались, «по сути, в 1930-е годы», когда средняя продолжительность жизни «была в районе 40 лет». С тех пор изменились условия, возможности и желание людей трудиться, период активной жизни, перечислил премьер.

Председатель президиума центрального правления общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уже прокомментировал это заявление Медведева. Он считает, что необходимо учитывать несколько факторов: состояние рынка труда и конкуренцию на нём, а также трудоустройство молодёжи. Кроме того, необходимо проанализировать тему, связанную с состоянием здоровья пенсионеров, и не допустить, чтобы увеличилась инвалидность среди граждан пожилого возраста

«Большое количество людей сегодня хотят дольше работать. Нужно промотивировать их соответствующую занятость. Должна существовать возможность дифференцированного выхода на пенсию с разными видами выплат. Также не стоит забывать, что должно развиваться дополнительное пенсионное обеспечение — корпоративная и частная системы, которые дополнят государственную», — отметил Рязанский.

Существуют несколько сценариев повышения пенсионного возраста. Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин, предлагал увеличить пенсионный возраст к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Эксперты РАНХиГС предлагали повысить пенсионный возраст до 63 лет у мужчин и 60 лет у женщин. Они отмечали, что такой вариант будет оптимальным с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий.