Когда участники крымской СЭЗ не могут платить пониженные взносы

Пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные статьей 427 НК, организация - участник СЭЗ в Крыму вправе применять только в отношении тех выплат и иных вознаграждений, которые начисляются в пользу физлиц за выполнение ими работы по видам деятельности, указанным в договоре об условиях деятельности в СЭЗ на территории Республики Крым.

В отношении выплат и иных вознаграждений, начисляемых организацией - участником СЭЗ в пользу физлиц, осуществляющих на территории Республики Крым и Севастополя деятельность по производству и подготовке к началу осуществления производственной деятельности по договору об условиях деятельности в СЭЗ, то есть до момента производства продукции в рамках экономической деятельности, предусмотренной договором об условиях деятельности в СЭЗ, пониженные тарифы, установленные статьей 427 НК, не применяются.

Такой вывод содержится в письме ФНС № БС-4-11/8053@ от 26.04.2018.