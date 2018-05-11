Вклад в уставный капитал товарного знака не облагается НДС

Российская организация в качестве вклада в уставный капитал получила исключительные права на товарный знак от иностранного юрлица. Что с НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/26423 от 19.04.2018.

В соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе предметов залога, и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 148 НК местом реализации услуг по передаче, предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав признается территория РФ, если покупатель услуг осуществляет деятельность на территории РФ. В связи с этим местом реализации услуг по передаче иностранным лицом исключительных прав на товарный знак российской организации признается территория РФ.

В то же время, рассматривая в системной связи нормы пункта 2 статьи 38, пункта 1 и подпункта 4 пункта 3 статьи 39, подпункта 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 146, статей 149 и 170 НК, можно сделать вывод о том, что передача исключительных прав на товарный знак, в том числе от иностранного юрлица, в качестве вклада в уставный капитал не облагается НДС.