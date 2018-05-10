Утверждены форматы отчетности международных групп компаний

Федеральная налоговая служба сообщает об утверждении национальных форматов уведомления об участии в международной группе компанией и странового отчета в рамках проекта по автоматическому обмену информацией. Эти форматы утверждены приказами ФНС России, которые были зарегистрированы Минюстом 25.04.2018 и 07.05.2018:

приказ ФНС России от 06.03.2018 № ММВ-7-17/123@ «Об утверждении формата странового отчета международной группы компаний по государствам (территориям), налоговыми резидентами которых являются участники международной группы компаний, порядка его заполнения и представления в электронной форме»;

приказ ФНС России от 06.03.2018 № ММВ-7-17/124@ «Об утверждении формата уведомления об участии в международной группе компаний, порядка его представления и заполнения в электронной форме».

ФНС России разработала эти приказы согласно положениям главы 14.4-1 Налогового кодекса РФ, которая была внесена Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ. В соответствии с этим законом, Российским международным группам компаний следует в добровольном порядке сдать в ФНС России страновые отчеты за период 2016 года (за последующие отчетные периоды – в обязательном порядке). Это позволит им избежать децентрализованного истребования этих отчетов в других государствах, где они имеют дочерние подразделения.

Первый обмен данными между ФНС России и компетентными органами стран-партнеров за 2016 отчетный период планируется произвести до 30.06.2018 г.