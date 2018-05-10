Утверждены форматы отчетности международных групп компаний

Абсолютно согласна с комментариями. Всё, что последнее время
придумывается - это по принципу &l...
Аноним, Вы писали:Если честно, мне уже хочется застрелиться ... А мне наоборот - застрелить ...
Экие у нас тугодумы во власти заседают. Теперь они еще 9 лет думать будут, как же сделать эту поч...
А то, что в описи ОДВ-1 сейчас есть раздел, содержащий перечень рабочих мест, для ПФР не указ?
А что говорить-то, слава Богу, я уже вышла на пенсию, а вот моему мужу ещё предстоит 10 лет до 60...
Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите дальше
Со здоровьем все понятно, но кто возьмет на работу 50-55-летнюю даму, хоть и с высшим образование...
Уважаемые, особо отчаянных в комментариях просим указывать ваш ИНН :D
Вместо упрощения - усложнение. Вместо единой для всех методики - сотни рекомендаций от каких-то э...
ДА, фигня. Отзыв платежки. И все дела. И кстати Сбер не списывает частями платежи по пп. Только п...
А мне вот интересно, где мы все работать то будем, если сейчас уже в принципе лет за 10 до пенсии...
Что там говорят в Минфине? Профессия бухгалтера скоро будет не нужна? Отлично! Тогда какие там ещ...
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070022 - утвердили)
А кто платит- тот и заказывает музыку. Чинуш и депутатов, строгающих такие законы, содержит этот ...
что прежние рамки выхода на пенсию принимались, «по сути, в 1930-е
годы», когда сред...
Акты подписываются представителем исполнителя, проводившим проверку, и потребителем Про...
Советы прочитала. Они для инопланетян? Или у нас действительно народ отупел? Лучше бы ваши экспер...
Во до чего людей демократия довела, что бы что то купить надо взять кредит. Как не экономь на кре...
Всё так. У любой системы распознавания образов существует некоторый процент ошибок. Очень грамотн...
fns2018fns, Вы писали:Если честно, мне уже хочется застрелиться ... а мне хочется не себя&n...
А тут из-за угла появляется ПФР со своими формами СЗВ-М и СЗВ-Стаж, и говорит "а почему это вы ( ...
Да лан, товарищи, ну не придирайтесь к опечаткам. Там смысла достаточно, чтобы смеяться невесёлым...
вангую следующий шаг: принять поправки, по которым пенсионные накопления, которые негосударственн...
Как же они для себя, любимых, прогрессивную шкалу НДФЛ введут? Да ни за что на свете! Вот последн...
Аноним, Вы писали:Скажите, а какой закон обязывает народ иметь компы и доступ в инет? Кварти...
Над.К, Вы писали:Если честно, мне уже хочется застрелиться ... Ну зачем идти на поводу у государ...
Если честно, мне уже хочется застрелиться ... а мне хочется не себя
Акционерное общество открытого типа "Сибирский торговый банк" (СТБ)
Аноним, Вы писали:Мы поменяли адрес внутри района, внесли изменения в ЕГРЮЛ. Сделали декларации Н...
"обеспечение устойчивый естественный роса" как-то совсем уж не по русски))))
Если честно, мне уже хочется застрелиться ... Ну зачем идти на поводу у государства? Им выгодно,...
Если честно, мне уже хочется застрелиться ...
Что за бред? Средняя продолжительность жизни мужчин в России по данным ООН за 2017 год 59 лет, а ...
Аноним, Вы писали:"Cуммы, излишне выплаченные работнику вследствие счетных ошибок" - не более 20%...
При услугах населению можно применять бумажные БСО до 1 июля 2019 года. Исключение - общепит у ор...
Добрый день,а если студия красоты маленькая,нет работника,ООО выписываю БСО есть эквайринг,УСН,мы...