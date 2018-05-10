Неиспользованные банковские резервы на потери по ссудам не должны восстанавливаться в составе доходов

Приняты поправки в Налоговый кодекс, которые регулируют налогообложение банковских резервов на потери по ссудам в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций. Изменения внесены Федеральным законом от 23.04.2018 №105-ФЗ.

Налоговый кодекс РФ разрешает банкам уменьшать налогооблагаемую прибыль на суммы созданных резервов на возможные потери по ссудам. При этом ранее закон не регулировал вопрос восстановления неиспользованных резервов в налоговой базе в случае отзыва у банка лицензии.

Новая норма устанавливает, что эти резервы в составе доходов не восстанавливаются, то есть не облагаются налогом на прибыль. В то же время если у банка отозвали лицензию, он уже не может формировать новые резервы или увеличивать уже созданные для налогообложения.

Поправки применяются при определении налоговой базы по налогу на прибыль с 01.01.2017, отмечает ФНС РФ в своем сообщении.