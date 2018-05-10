Предложено срок уплаты НДФЛ сделать единым, штрафы отменить, 6-НДФЛ упростить

С 2016 года бухгалтерское сообщество «бьется» с заполнением отчета 6-НДФЛ и сроками перечисления НДФЛ.

Кроме того, бухгалтеров возмущают штрафы за опоздание с уплатой НДФЛ - 20% от просроченной суммы, даже если просрочка составила всего 1 день.

Нет единообразия в санкциях за несвоевременную уплату - по НДФЛ это штраф 20% и пени, а по страховым взносам – только пени.

Необходимо сделать один срок перечисления НДФЛ для всех видов выплат по аналогии со страховыми взносами и соответственно упростить форму 6- НДФЛ.

Соответствующие изменения в НК призывает внести автор общественной инициативы № 32Ф35946, размещенной на сайте РОИ.

Решения, которых добивается инициатор поправок:

1. Сроки перечисления НДФЛ как у страховых взносов по всем выплатам. 2. Упрощение 6-НДФЛ. 3. Пеня за просрочку как по страховым взносам.

Если вы поддерживаете эти решения, голосуйте за инициативу. Для голосования вы должны быть авторизованы через ЕСИА.

Для рассмотрения решения на федеральном уровне необходимо набрать 100 тыс. голосов. Пока за инициативу отдано 1,1 тыс. голосов.