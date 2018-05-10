ФНС сняла видеоролики про имущественные налоги граждан

ФНС России предлагает гражданам посмотреть видеоролики, чтобы разобраться в изменениях налогообложения имущества физлиц.

Ролик «Порядок предоставления налоговых льгот по имущественным налогам с учетом изменений в законодательстве» объясняет, что с этого года вместе с заявлением физлица для получения налоговой льготы можно не подавать документы о принадлежности ко льготной категории физлиц. Достаточно указать реквизиты, а налоговые органы сами запросят необходимые документы. Эти изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ.

Видеоролик «Налоговый вычет по земельному налогу» рассказывает, что в 2018 году этот вычет впервые будет применен в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка, если он принадлежит пенсионерам, инвалидам I и II групп и другим «льготникам» (полный перечень в п. 5 ст. 391 НК РФ). Если имеющий право на вычет налогоплательщик ранее пользовался льготами по другим имущественным налогам, то вычет будет применяться автоматически. Дополнительное обращение от гражданина в инспекцию не требуется. Эти изменения предусмотрены Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ.

Видео «Налог на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости» объясняет введенный с 2018 года в 15 субъектах РФ новый порядок расчета налога исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Изменения будут применяться в республиках Адыгея, Карелия, Марий Эл, Саха (Якутия), Тыва, в Краснодарском и Хабаровском краях, Астраханской, Мурманской, Оренбургской, Орловской, Тамбовской областях, Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах. В налоговый оборот будут вовлечены принадлежащие гражданам жилые помещения, садовые и дачные дома, гаражи, по которым ранее налог не рассчитывался из-за отсутствия обязанности выполнения технической инвентаризации и определения инвентаризационной стоимости. В первый период перехода будет применен понижающий коэффициент 0,2. Одновременно сохраняются льготы для 15 категорий налогоплательщиков для объектов, не используемых в предпринимательской деятельности. Эти изменения предусмотрены Федеральным законом от 04.10.2014 №284-ФЗ.