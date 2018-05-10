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Система tax free будет применяться еще в восьми городах

В связи с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Правительство РФ решило расширить географию проведения пилотного проекта по компенсации иностранным физлицам суммы НДС. Постановление от 05.05.2018 № 557 официально опубликовано в начале этой недели.

В список городов добавлены: Казань, Саранск, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург.

Документ был разработан Минпромторгом с целью повешения предпринимательской активности в сфере производства и продажи востребованных у иностранных туристов товаров, увеличение доходов туристической отрасли в целом.

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