Бюджет подправят ради майского указа Путина

Выполнение нового «майского указа» президента о национальных целях и стратегических задачах потребует внесения определенных корректив в бюджетный процесс. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.
«Определенные коррективы нужно будет внести и в бюджетный процесс, причем в достаточно сжатые сроки, мы тоже, коллеги, это с вами обсуждали», — сказал он на совещании по новому указу президента РФ.
Для выполнения новых указаний Путина надо будет найти средства, заметил глава Правительства. Каким способом их будут изыскивать, Медведев не сообщил. Но пообещал, что расходовать их будут с максимальным результатом.