Скачайте последнюю версию Положения о бухучете

Минфин на своем сайте опубликовал обновленную версию «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».



Документ утвержден Приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н. Новая редакция положения действует с 7 мая 2018.

Напомним, последние поправки внесены Приказом Минфина №74н от 11.04.2018, которым упразднен пункт 29 Положения о промежуточной бухотчетности.

Скачать последнюю версию Положения по ведению бухучета и бухотчетности в формате word можно здесь.

Подробнее о поправке и причинах ее внесения читайте в материале «Почему норму о промежуточной бухотчетности нужно срочно менять».