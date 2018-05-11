Скачайте последнюю версию Положения о бухучете

Точно. Сделают единые санкции и сроки для НДФЛ и взносов- до 15 и 20% с 16 го. Зато 6ндфл будет л...
Все верно. Так и есть. Сами прошли через это. Каждое слово автора подтверждаю. Сатрапы.
В последнем постановлении речь идет об ошибке, а не о намеренном решении учесть суммы в другой ср...
депутатов нужно вообще освободить от всей отчетности (они неприкасаемые) - пусть воруют и не боят...
Владимир Туров как всегда прав!
В данном случае налоговая абсолютно права :(скорее всего и договора долевого участия финансировал...
Еще одно решение Суда, невозможное для исполнения :))
Налоговая запрашивает учредительные документы (устав), пишу им "спуститесь этажом ниже, такой то ...
Не надо ничего запрещать...от запретов СССР и загнулся...нормальный человек небудет покупать лека...
А если до 1 июля 2018 нет наемных, а появятся они 2 июля и ккт будет зарегина 3 июля ...
Странно, налоговые инспекции только радовать должны новым налогоплательщикам - ведь они им сбор н...
Если запретить рекламу лекарств и БАДов, то все лекарства станут дешевле. И в аптеках не будут вп...
Выборы с инаугурацией прошли - теперь можно и пенсию повысить!
а как 1с заставить вести учет по начислению??? а то мы то сразу реш...
Более 2-х месяцев снимали отметку о недостоверности адреса, 3 выезда инспекторов. К концу второго...
Наши законы не переспоришь, а по сему лучшем подгонять самому, по умному, если переносить дату уп...
Бабушке этой колхоз-совхоз ещё и дрова бесплатно давал, и много чего другого. Т.е. она был...
Да потому что государство давно уже положило жирный х... на рядового гражданина. Оно лижет з... б...
Впечатляет, тоже недавно переезжали, благо в одном городе, в адресе отсутствует номер офиса, так ...
А что, кроме коммуналки трат не было? Вы серьезно считаете, что на 12 рублей в месяц в СССР можно...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите даль...
Скоро на любой чих потребуют пробитый чек.
При услугах населению можно применять бумажные БСО до 1 июля 2019 года. Исключение - общепит у ор...
А какую она коммуналку и налоги платила? А что, кроме коммуналки трат не было? Вы серьезно...
Ща и по страховым сделают штраф в 20% плюс пени, увидят свою недоработку...
Аж 12 рублей!!! А какую она коммуналку и налоги платила? И дети её какую коммуналку, нало...
hub, Вы писали:PostgresSQL - СУБД абсолютно бесплатна и не имеет ограничений по размеру ОЗУ и фай...
Прощай, здравый смысл,Ты был, но ты сплыл.В безудержной борьбе,В отместку шваркнем по-себе.https:...
Все, я увидел, что он нарушил во время своего директорства...
КАК можно оштрафовать давно уволенного человека??? А кто должен отвечать за его нарушения п...
larvik, при оказании услуг общепита ИП с работниками не могут применять бумажные БСО с 1 июля 201...
Аноним, Получилось разобраться с данным вопросом?
Аноним, Вы писали:... А также, неплохо бы и сравнительные расчеты по двум методикам опубликовать ...
он же до увольнения нарушил
Аноним, Вы писали:Про советское пенсионное обеспечение - все было неоднозначно и так же неравноме...