Почту России акционируют

В первом чтении накануне принят законопроект о реорганизации «Почты России». Документ предполагает, что Федеральное унитарное предприятие «Почта России» преобразуют в непубличное акционерное общество со 100% пакетом акций, принадлежащих РФ.

Законодательная инициатива направлена на создание условий для серьезного повышения качества и доступности услуг почтовой связи для граждан.

300 тыс. человек, работающих на «Почте России», никак не коснется акционирование, они останутся с рабочими местами, сообщается на сайте Госдумы.

«Очень важно сохранить почтовые отделения, поскольку очень часто наши избиратели критиковали, жаловались на то, что почтовые отделения закрываются, модернизируются, оптимизируются. В новом законопроекте прописано, что подобные действия невозможны без решения акционеров и согласования с Правительством РФ», - заявила Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

«Должна вам сказать, что мы прописали нормы: в городских поселениях расстояние между почтовыми отделениями должно составлять не больше 1,5 километров, в сельских поселениях — 6 километров», — уточнила парламентарий.