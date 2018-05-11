ПФР призывает страхователей переходить на ЭДО. Узнайте, в чем выгода

Если численность сотрудников превышает 25 человек, то отчетность в ПФР должна предоставляться в электронном виде с ЭЦП. В таком же порядке могут представляться сведения страхователями с численностью менее 25 работающих у них застрахованных лиц.

Для тех страхователей, которые еще не решили для себя вопрос о подключении к электронному документообороту с ПФР, отделение фонда по Ямало-Ненецкому АО напомнило о его преимуществах:

- экономия материальных затрат на приобретение бумаги, картриджей и т.д., трудовых затрат на заверение каждого листа отчетности и распечатку документов; - отправка в течение 2-3 минут сведения в органы ПФР со своего рабочего места, в любое удобное для работодателя время; - экономия затрат рабочего времени на поездку в территориальные органы ПФР и пребывание в очереди; - представление сведений с первого раза без ошибок благодаря встроенной программе проверки; - возможность представления индивидуальных сведений на застрахованных лиц в ПФР в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Наличие ЭЦП на электронном документе является юридическим аналогом собственноручной подписи руководителя при условии заключения двустороннего соглашения между участниками информационного обмена и имеет адекватную правовую основу. При этом гарантируется целостность, конфиденциальность и защита информации от подмены; - получение из органов ПФР протоколов проверки представляемых документов на свое рабочее место; - оперативное получение из ПФР информационных рассылок; - направление в органы ПФР писем, запросов и другой информации.

Страхователям, подключенным к системе ЭДО ПФР, одновременно с квитанциями о приеме отчетности, протоколами ошибок, содержащихся в файлах отчетности, направляется информация об изменениях действующего законодательства, правилах заполнения платежных документов и т. д.

Состав электронных документов, технология и регламент обмена электронными документами между органом ПФР и абонентами системы электронного документооборота ПФР, в том числе порядок действий при замене ключей и возникновении нештатных ситуаций, регламентируются Соглашением об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПРФ.

Абонент системы электронного документооборота (страхователь) за свой счет приобретает, устанавливает и обеспечивает работоспособность программного обеспечения и средств криптографической защиты информации и ЭЦП, необходимых для подключения к системе.

Для сдачи отчетности в электронном виде по ТКС страхователю необходимо представить в территориальный орган ПФР по месту регистрации следующие документы, заполненные на бумажных носителях:

- Соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР (2 экземпляра);

- заявление о подключении к электронному документообороту.

Страхователь имеет право участия в электронном документообороте ПФР самостоятельно или через своего Уполномоченного представителя. Для страхователей, представляющих отчетность через Уполномоченного представителя, необходимо оформление следующих документов:

- Соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР (2 экземпляра);

- заявление о представлении отчетности через уполномоченного представителя;

- доверенность;

- регламентирующие документы.

C уверенностью можно заявить, что организации, которые подключились к системе ЭДО ПФР, уже никогда не вернутся назад к ведению отчетности на бумаге, потому что в полной мере ощутили комфорт от простоты представления отчетности по ТКС с электронной подписью, заявили в ПФР.