Аноним

чёт пенсия за апрель не пришла... оказывается мне её выплатили на другом краю страны! Пенсионеры смогут получать выплаты вне зависимости от места жительства

Аноним

Ага))) Доплата за детей моей мама составила около 30 копеек))) Спасибо государству Пять мифов про то, как увеличить пенсию. Увы, это только слухи

Аноним

налоговая права, даже письма есть № 03-01-15/52356 от 15 августа 2017 г., №... Налоговики обязывают бизнесмена пробивать чеки ККТ при поступлении безнала от юрлиц

Аноним

А Аноним, Вы писали:А ещё ловите тех, кто соседке-бабушке укол в задницу делает. Навер... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

"Совсем одолели проклятые буржуины."Эй! Мальчиши! Мальчиши - Клерки! Не видать ли где Красной Армии? Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Аноним, Вы писали:ы издеваетесь,гадость какая-то?зашла на сайт и как раз подбежал ребенок с вопро... «Ночной бухгалтер». К чему приводят разрывы по НДС

Аноним

А ещё ловите тех, кто соседке-бабушке укол в задницу делает. Наверняка за деньги. Да, ужас.... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Точно. Сделают единые санкции и сроки для НДФЛ и взносов- до 15 и 20% с 16 го. Зато 6ндфл будет л... Предложено срок уплаты НДФЛ сделать единым, штрафы отменить, 6-НДФЛ упростить

Аноним

Все верно. Так и есть. Сами прошли через это. Каждое слово автора подтверждаю. Сатрапы. Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

жаннадарк В последнем постановлении речь идет об ошибке, а не о намеренном решении учесть суммы в другой ср... Что важного сказал ВС про признание дебиторки

fns2018fns депутатов нужно вообще освободить от всей отчетности (они неприкасаемые) - пусть воруют и не боят... Кого ПФР не будет штрафовать за дополняющие СЗВ-М

Аноним

Владимир Туров как всегда прав! «Моего контрагента подозревают в обналичке»: что делать?

Аноним

В данном случае налоговая абсолютно права :(скорее всего и договора долевого участия финансировал... Продажа нескольких квартир может быть расценена как предпринимательская деятельность

Аноним

Еще одно решение Суда, невозможное для исполнения :)) Российский суд впервые признал криптовалюту имуществом

Аноним

Налоговая запрашивает учредительные документы (устав), пишу им "спуститесь этажом ниже, такой то ... Налоговики сами у себя не могут посмотреть данные из ЕГРЮЛ

Аноним

Не надо ничего запрещать...от запретов СССР и загнулся...нормальный человек небудет покупать лека... Депутаты против продажи лекарств в торговых сетях

Аноним

А если до 1 июля 2018 нет наемных, а появятся они 2 июля и ккт будет зарегина 3 июля ... С 1 июля онлайн-кассы будут применяться в торговле и общепите

Аноним

Странно, налоговые инспекции только радовать должны новым налогоплательщикам - ведь они им сбор н... Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

Аноним

Если запретить рекламу лекарств и БАДов, то все лекарства станут дешевле. И в аптеках не будут вп... Депутаты против продажи лекарств в торговых сетях

Аноним

Выборы с инаугурацией прошли - теперь можно и пенсию повысить! Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Более 2-х месяцев снимали отметку о недостоверности адреса, 3 выезда инспекторов. К концу второго... Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

Аноним

Наши законы не переспоришь, а по сему лучшем подгонять самому, по умному, если переносить дату уп... ИФНС сама предлагает предпринимателю смухлевать с 6-НДФЛ, чтобы избежать штрафа

Аноним

Да потому что государство давно уже положило жирный х... на рядового гражданина. Оно лижет з... б... Почему рост налогов коснулся простых граждан, а не крупных компаний

Аноним

Впечатляет, тоже недавно переезжали, благо в одном городе, в адресе отсутствует номер офиса, так ... Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

НатальяС А что, кроме коммуналки трат не было? Вы серьезно считаете, что на 12 рублей в месяц в СССР можно... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите даль... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Скоро на любой чих потребуют пробитый чек. Налоговики обязывают бизнесмена пробивать чеки ККТ при поступлении безнала от юрлиц

Аноним

При услугах населению можно применять бумажные БСО до 1 июля 2019 года. Исключение - общепит у ор... Отсрочку по онлайн-ККТ дали. Но не всем

Над.К А какую она коммуналку и налоги платила? А что, кроме коммуналки трат не было? Вы серьезно... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Ща и по страховым сделают штраф в 20% плюс пени, увидят свою недоработку... Предложено срок уплаты НДФЛ сделать единым, штрафы отменить, 6-НДФЛ упростить