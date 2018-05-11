В каких банках можно оформить гарантию на уплату налогов

Минфин опубликовал на своем сайте список банков, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 74.1 НК РФ, по состоянию на 01.04.2018.
Речь идет о банках, где налогоплательщики могут оформить гарантию на уплату налогов.
В список вошли 272 кредитных организации.
Напомним, на основании п.1 ст.74.1 НК РФ в случае изменения сроков исполнения обязанностей по уплате налогов обязанность по уплате налога может быть обеспечена банковской гарантией. Причем банковская гарантия должна быть предоставлена банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям. Указанный перечень формируется Минфином на основании сведений, полученных из ЦБ.