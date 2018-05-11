В каких банках можно оформить гарантию на уплату налогов

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:это незаконное предпринимательство. а вы трактуйте как хотите... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Галина1977 Фактически отработанное с 1 по 15, минус подоходный. Аванс: сколько выплачивать работникам

Аноним

Аноним, Вы писали:ДА, фигня. Отзыв платежки. И все дела. И кстати Сбер не списывает частями плате... По ошибке бухгалтер перечислила в бюджет 1000-кратную сумму налога

Аноним

Проголосовали ?Получайте. Как вы это любите.Что, не смешно, не поняли ?Это РОССИЯ (©Жир... Кому раньше 70 лет пенсия не светит

Аноним

Мне кажется, сначала надо определить, что такое незаконное предпринимательство и что может быть о... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Аноним, Вы писали:это незаконное предпринимательство. а вы трактуйте как хотите. Ок, как в т... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Вам тут объясняют, что вести микро бизнес в белую по правилам государства невозможно. Кто из вас ... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

это незаконное предпринимательство. а вы трактуйте как хотите. Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Ну что тут сказать, все любят считать деньги. Давайте посчита... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Аноним, Вы писали:Ну что тут сказать, все любят считать деньги. Давайте посчитаем "навар" организ... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Официальная бухфирма прямо вся такая правильная и налоги платит, и учет ведет отлично, а бу... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

не просто так заниматься СП. Это тоже большой труд. И в основном этим занимаются мамочки в декрет... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Ну что тут сказать, все любят считать деньги. Давайте посчитаем "навар" организатора ОЗ: банковск... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Бесит к сожалению другое... как только твой возраст приближается к 45 годам - работодателям... Кому раньше 70 лет пенсия не светит

Аноним

Да-да, только одни торговые центры и строят, растут как грабы после дожля, да жилье лепят, а чину... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

А ничего что организатор СП такой же торгаш, который неплатит вообще ничего и его накрутка ... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

А что сейчас с непродовольственными товарами происходит - продается один китай, да еще по каким ц... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Если в Москве нужен чистый адрес - велком! А контакты ? Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

Аноним

Над.К, Вы писали:е знаю, что это означает, то ли у колхозников вообще паспортов не было, До... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Для наших магазинов СП - отличная конкуренция. Мне глубоко пофиг на благосостояние торгашей и аре... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Аноним, Вы писали:ПРОЩЕ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ... НУ ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ , К ПРИМЕРУ В ГЕРМАНИЮ ИЛ... Что ждёт ИП в ближайшие 6 лет? Размышления рассерженного ИП-ника

Аноним

Вот именно, что у них нет разницы, хобби или бизнес, я продаю свое хобби, значит это доход, подле... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

ПРОЩЕ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ... НУ ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ , К ПРИМЕРУ В ГЕРМАНИЮ ИЛИ АМЕРИКУ, МОЖЕТ Т... Что ждёт ИП в ближайшие 6 лет? Размышления рассерженного ИП-ника