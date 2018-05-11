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Кудрин может стать возглавить Счетную палату

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин получил предложение возглавить Счетную палату, сообщил РИА Новости представитель Кудрина.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил что президиум фракции планирует встретиться с Кудриным, который рассматривается в качестве кандидата на пост главы Счетной палаты.

«Могу подтвердить наличие предложения. Оно достаточно неожиданное. Алексей Леонидович сейчас его обдумывает», — сказал собеседник агентства.

Кудрину прочили должность вице-премьера или представителя президента, пишет РБК. Наиболее вероятным сценарием журналисты издания называли должность в президентской администрации.

В понедельник, 7 мая, Дмитрий Медведев, которого Путин предложил Госдуме вновь назначить премьером, рассказал депутатам «Единой России» о кандидатах в вице-премьеры, Кудрина среди них не было. Но незадолго до отставки правительства, 25 апреля, Кудрин встречался с премьером, рассказывал близкий к ЦСР собеседник РБК.

На встрече, по его данным, обсуждались подходы к реформе госуправления в России. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова позднее подтвердила эту информацию.

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