Как платить налог на недвижимость, будучи бомжом? Спойлер: в полном объеме и в срок

Интересный казус — даже если ваш дом снесли или планируют, ввиду аварийности или по программе реновации, да мало ли — то налог за недвижимое имущество вам продолжат начислять, до тех пор, пока бюрократическая система не сведёт «концы».



Допустим, фактически здание снесено, но даже сведения БТИ не являются основанием для отмены налога на недвижимость. Придется дождаться, когда в налоговые органы поступят соответствующие документы от Росреестра, согласно статье 85-й НК РФ. Казус в том, что демонтированное здание еще какое-то время числится зарегистрированным, и пока регистрация не прекращена — на бумаге даже руины остаются налогооблагаемыми активами.



Соответственно, если не дай бог, ваш регион взмыл в воздух при участии урагана «Катрина», или смерч «Антошка» разметал по округе останки любимой «хрущёвки» — не сильно-то и радуйтесь в ожидании компенсации, призрак старой «хатки» еще не раз вам подмигнёт необходимостью заплатить налог на недвижимость.

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» указывается, что в качестве основания для кадастрового учета представляется акт обследования, в котором кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения многоквартирного дома подтверждает прекращение его существования. Соответствующая запись в ЕГРН фиксирует дату снятия с учета и прекращение права на объекты недвижимого имущества без перехода к новому правообладателю.