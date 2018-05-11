Telegram в новом сервисе будет хранить персональные данные пользователей

Telegram начал тестировать в закрытом режиме новый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Речь идет о Telegram Passport – он позволит идентифицировать личность пользователя Telegram, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Все необходимые документы и данные нужно будет единожды загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов.

Планируется, что уже к моменту запуска нового сервиса (летом этого года) с его помощью можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров. Так, доступ к технологии уже получила платежная система Qiwi.

Telegram Passport сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя, пишут «Ведомости».

Доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя – он зашифрует их своим паролем и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа. Сервис получит эти данные, только когда пользователь сам подтвердит согласие их передать.