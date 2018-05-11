Telegram в новом сервисе будет хранить персональные данные пользователей

Telegram начал тестировать в закрытом режиме новый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Речь идет о Telegram Passport – он позволит идентифицировать личность пользователя Telegram, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Все необходимые документы и данные нужно будет единожды загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов.
Планируется, что уже к моменту запуска нового сервиса (летом этого года) с его помощью можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров. Так, доступ к технологии уже получила платежная система Qiwi.
Telegram Passport сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя, пишут «Ведомости».
Доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя – он зашифрует их своим паролем и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа. Сервис получит эти данные, только когда пользователь сам подтвердит согласие их передать.
Если хочет хранить мои данные, то пусть платит. Капитализм нонче. За всё надо платить. Халява не пройдёт.
Итак развелось Халявщиков хранящих мои данные немерено.
Если я где-то регистрируюсь, я сама принимаю для себя решение, хочу я с кем-то делиться какими-то своими данными или нет. Не хочу - не регистрируюсь.
А где я писал, что меня заставляют? С чего вы взяли, что меня кто то заставляет.
Хотя ФНС заставляет. Банки заставляют.