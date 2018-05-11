Клерк.Ру
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Telegram в новом сервисе будет хранить персональные данные пользователей

Telegram начал тестировать в закрытом режиме новый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Речь идет о Telegram Passport – он позволит идентифицировать личность пользователя Telegram, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Все необходимые документы и данные нужно будет единожды загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов.

Планируется, что уже к моменту запуска нового сервиса (летом этого года) с его помощью можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров. Так, доступ к технологии уже получила платежная система Qiwi.

Telegram Passport сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя, пишут «Ведомости».

Доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя – он зашифрует их своим паролем и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа. Сервис получит эти данные, только когда пользователь сам подтвердит согласие их передать.

Мнения
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3 мнения
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Аноним
, Пенза

Если хочет хранить мои данные, то пусть платит. Капитализм нонче. За всё надо платить. Халява не пройдёт.

Итак развелось Халявщиков хранящих мои данные немерено. 

Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург
Кто вас заставляет всем этим пользоваться?
Если я где-то регистрируюсь, я сама принимаю для себя решение, хочу я с кем-то делиться какими-то своими данными или нет. Не хочу - не регистрируюсь.
Аватар
Аноним
, Пенза
Кто вас заставляет всем этим пользоваться?
Если я где-то регистрируюсь, я сама принимаю для себя решение, хочу я с кем-то делиться какими-то своими данными или нет. Не хочу - не регистрируюсь.

 А где я писал, что меня заставляют? С чего вы взяли, что меня кто то заставляет.

Хотя ФНС заставляет. Банки заставляют. 

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