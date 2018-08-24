К чему за полтора месяца присоединились 8200 бухгалтеров

Можете сами посмотреть - каждый день 1-3 тортика с описанием и отзывами довольных заказчиков. &nb...
А, я пеку тортики дома, но не продаю. Если на продажу такие делать покупатель без штанов останетс...
Хорошо хоть не принудительную. Или это следующий шаг?
В советские времена был старый анекдот: Алло, это КГБ? Мой сосед ест копченую колбасу!! -Выезжаем...
Кому что... торт из дома не нужен и даром. Мне тоже не нужен, я и не беру, так ...
НЕЛЬЗЯ в России готовить еду дома, на своей кухне, для других людей. В железном ящике (называемом...
Странно, что про речь Жириновского не упомянуто.
при бытовой да, с остальным не сталкивалась слава богу)
Самое печальное, что вот тот инженер, из-за которого возник весь сыр-бор, вообще никакой ответств...
Прям вот она встала сутра корову на балконе подоила, Ну по крайней мере она взяла настоящее...
И при больничном по травме тоже?
В случае какого отравления, хоть можно будет привлечь к ответственности нерадивого пекаря.  ...
А то 25 лет по всем каналам звериная десталинизация А, т.е. Сталин был зайчик пушистый и в...
Причем тут гнусность? Есть порядок прекращения дела о банкротстве. И он соблюден. Ведь сказано же...
Поколение, еще хорошо помнящее жизнь и мораль в Советском Союзе, пока еще достаточно активное, во...
Мне нравится Ответить#14 Аноним
только что, Москва
Это очень хорошо, что начата такая работ...
И вот эти законы налогоплательщики платят депутатам по 320 000?!
Это очень хорошо, что начата такая работа. В случае какого отравления, хоть можно будет при...
среднедневной рассчитанный из МРОТ с учетом РК, умножается на ставку , и усе) и этот среднедневно...
Ешьте, товарищи, магазинную отраву из химических порошков, пальмового масла, генномодифицированно...
medyza, тогда опишите порядок расчета при неполной занятости ))
"2. Отчетность для ИП на ОСН:— 3-НДФЛ ежеквартально;"а как же статья 229 НК РФ?
Аноним, Вы писали:Клерк, вы где эту муйню откопали? И ведь находятся особо находчивые посмаковать...
Зачем подняли тему восьмилетней давности? Хотят стрелки от пенсионной реформы перевес...
А чего про мат помощь в размере 4000 не сказали... И в под отчёт можно и не брать. Ес...
И вообще давно известно о природе человека - женщина рожает ребёнка себе. Это из каких ист...
Зачем подняли тему восьмилетней давности?
ToT, Вы писали:Аноним, все исправили. Клерк теперь не желтый Спасибо. Клерк самый лучший, о...
Уберите это сраное СРО и никто не будет ничего дробить, потому что участвовать в госзакупка...
Не уподобляйтесь дождям и эхам в их тупости.. Ага, а также Ведомостям, РИА Новости, Интерфак...
natalisa52, Вы писали: Зачем принимать то,что уже есть. Размер алиментов можно начислять по ...
Применима ли поговорка "сколько ни повторяй халва..." к неоднократный публикациям одной и той же ...
Я понимаю, но пользуются ей думаю большей частью ИП, которые как раз больше МРОТ то и не показыва...
Зачем принимать то,что уже есть. Размер алиментов можно начислять по Сем Кодексу в фиксиров...
а в том, что прецедент создан. Вообще-то таких прецедентов полно, причем не первый год. Да...