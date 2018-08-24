К чему за полтора месяца присоединились 8200 бухгалтеров

Мы запилили классные бухгалтерские уведомления для браузера. В интернете их называют «пуш-уведомления».

Не прошло и двух месяцев, как мы запустили бухгалтерские пуши, а на них уже подписано больше 8000 клерков.

Вы тоже давайте скорее присоединяйтесь:

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В комментах нас спрашивали, как выглядят пуши. Очень даже симпатично, и ничего раздражающего.

Уведомления присылаем пару раз в день — утром на самую интересную статью или новость и в конце рабочего дня на наш обзор главного за день.

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