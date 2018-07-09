Из-за разъяснений ЦБ адвокатов вынуждают платить банкам за обслуживание ненужных счетов

Департамент бухгалтерского учета и отчетности ЦБ РФ в письме № 18-1-1-10/1315 от 23.11.17 разъяснял, что оплата труда адвокатов по назначению должна производиться на расчетный счет ИП.

Между тем обслуживание счета стоит денег, и при этом на него в течение более полугода может не поступать ни одного рубля.

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором указал, что выводы, представленные в вышеназванном письме ЦБ, являются ошибочными, так как в п. 2 ст. 1 Закона об адвокатуре предусмотрено, что адвокатская деятельность не является предпринимательской.

В ответе ЦБ указал, что порядок открытия и закрытия кредитными организациями банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов юрлицам, физлицам, ИП, физлицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, установлен Инструкцией 153-И, согласно которой текущие счета открываются физлицами для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.

При этом ЦБ обратил внимание на имеющуюся судебную практику, согласно которой расчеты, связанные с профессиональной деятельностью адвоката, осуществляются через соответствующие банковские счета (Определение Верховного Суда Республики Коми от 17.03.2014 по делу № 33-1205/2014).

«Таким образом, мнение Департамента бухгалтерского учета и отчетности Банка России в отношении применения счетов адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, изложенное в письме от 23 ноября 2017 г. № 18-1-1-10/1315, остается неизменным», – отмечается в письме ЦБ.

Первый вице-президент АП Московской области Михаил Толчеев посчитал, что требование ЦБ неправильно, незаконно, ничем не обосновано и, кроме того, очень обременительно для адвокатов, пишет «Адвокатская газета».

Президент Палаты адвокатов Самарской области Татьяна Бутовченко пояснила, что Закон о бухгалтерском учете всех лиц, занимающихся частной практикой, приравнивает к предпринимателям.

«Это относится к адвокатам, нотариусам, аудиторам, оценщикам и прочим, несмотря на непредпринимательский характер их деятельности. При этом сама деятельность от этого предпринимательской не становится, указанное правило касается лишь вопросов бухгалтерского учета. Это и обосновывает позицию Банка России о необходимости для адвокатских кабинетов открывать банковские счета 40802 («индивидуальные предприниматели»), а не 40817 («физические лица»); не подходят для адвокатской деятельности и депозитные счета (42306 и 42307). Такое решение основано и на положениях Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций, эта логика прослеживается и при сравнении гл. 44 и 45 ГК касательно банковского вклада и банковского счета», – отметила Татьяна Бутовченко.

По ее мнению, позиция Банка России в этом вопросе категорична, при этом логична и последовательна. «И нужно отметить, что в вопросах выплаты бюджетных средств за участие в защите по назначению именно государство определяет процедуру выплат, в том числе и вид применяемых банковских счетов. Так что в данном случае адвокатским кабинетам, которые работают в системе защиты по назначению, придется открывать банковские счета по аналогии с индивидуальными предпринимателями, если они еще не сделали этого», – объяснила президент ПАСО.