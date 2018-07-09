Банк не может проверить законность запроса ИФНС о счетах физлица

Налоговики могут запросить в банке справки о наличии счетов и выписки о счетах физлиц, не являющихся ИП, при наличии согласия руководителя УФНС или руководителя (его зама) ФНС, в случаях проведения налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК.

В случае направления такого запроса наличие согласия руководителя УФНС или ФНС прямо предусмотрено статьей 86 НК.

Вместе с тем НК не содержит правового механизма, позволяющего банку, получившему запрос налогового органа, проверять наличие вышеуказанного согласия.

Банк при получении запроса налогового органа о предоставлении справок (выписок) по счетам клиента - индивидуального предпринимателя предоставляет сведения о его счетах, используемых им для предпринимательской деятельности, без указания информации по счетам, открытым ему как физлицу.

Банк при получении запроса налогового органа о предоставлении справок (выписок) по счетам клиента - физлица предоставляет сведения обо всех открытых данному физлицу счетах, включая счета, используемые данным физическим лицом для предпринимательской деятельности.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ЕД-4-2/12467@ от 28.06.2018.

Напомним, ранее в письме № ЕД-4-2/22198@ от 01.11.2017 ФНС разъясняла, что закон не дает право банку, получившему запрос налогового органа о счетах физлица, проверять наличие достаточных оснований для его направления, а также требовать от налогового органа доказательств проведения мероприятий налогового контроля в отношении клиента банка.

При этом отказ от исполнения запроса банком может явиться основанием для привлечения банка и его должностных лиц к административной ответственности.