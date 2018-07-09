Банк не может проверить законность запроса ИФНС о счетах физлица

Налоговики могут запросить в банке справки о наличии счетов и выписки о счетах физлиц, не являющихся ИП, при наличии согласия руководителя УФНС или руководителя (его зама) ФНС, в случаях проведения налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК.
В случае направления такого запроса наличие согласия руководителя УФНС или ФНС прямо предусмотрено статьей 86 НК.
Вместе с тем НК не содержит правового механизма, позволяющего банку, получившему запрос налогового органа, проверять наличие вышеуказанного согласия.
Банк при получении запроса налогового органа о предоставлении справок (выписок) по счетам клиента - индивидуального предпринимателя предоставляет сведения о его счетах, используемых им для предпринимательской деятельности, без указания информации по счетам, открытым ему как физлицу.
Банк при получении запроса налогового органа о предоставлении справок (выписок) по счетам клиента - физлица предоставляет сведения обо всех открытых данному физлицу счетах, включая счета, используемые данным физическим лицом для предпринимательской деятельности.
Такие разъяснения дает ФНС в письме № ЕД-4-2/12467@ от 28.06.2018.
Напомним, ранее в письме № ЕД-4-2/22198@ от 01.11.2017 ФНС разъясняла, что закон не дает право банку, получившему запрос налогового органа о счетах физлица, проверять наличие достаточных оснований для его направления, а также требовать от налогового органа доказательств проведения мероприятий налогового контроля в отношении клиента банка.
При этом отказ от исполнения запроса банком может явиться основанием для привлечения банка и его должностных лиц к административной ответственности.
Налоговики требуют у банков сведения о счетах физлиц и ничего объяснять не обязаны
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