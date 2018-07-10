Чтобы не платить НДС, театрам надо будет формировать БСО в системах, которых не существует

Организации культуры и искусства при реализации билетов в театр, парк культуры и отдыха, зоопарк и т.д. на основании пп.20 п.2 ст.149 НК освобождены от НДС. Но есть условие – форма билета должна быть утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности.

При оказании услуг населению (кроме общепита) можно не применять ККТ до 1 июля 2019 года при условии выдачи БСО в порядке, установленном Федеральным законом № 54-ФЗ (в старой редакции).

Вместе с тем согласно статье 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ бланк строгой отчетности - первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку, сформированный в электронной форме или отпечатанный с применением автоматизированной системы для БСО.

Таким образом, с 1 июля 2019 года организации и ИП, выполняющие работы, оказывающие услуги населению (за вышеуказанным исключением), при осуществлении расчетов обязаны выдавать (направлять) кассовые чеки или БСО, приравненные к кассовому чеку, сформированные (отпечатанные) с применением ККТ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-07/43310 от 25.06.2018.

Отметим, что в настоящее время не существует автоматизированных систем БСО, о которых идет речь в 54-ФЗ.

Между тем льгота по НДС для театров и прочих культурных организаций напрямую зависит от применения установленных БСО.