Как получить социальный вычет по НДФЛ, если застраховаться от смертельно опасных заболеваний

Налогоплательщик (страхователь) заключил со страховой компанией (страховщиком) долгосрочный договор страхования жизни сроком на 25 лет. Страховая базовая программа предусматривает, что страховыми случаями являются страхование на срок и страхование на дожитие, дополнительная программа предусматривает, что страховыми случаями являются страхование на случай смертельно опасных заболеваний и страхование от несчастных случаев. При этом размер страховой премии по договору страхования указан раздельно по каждому страховому случаю с условием ежеквартальной их оплаты.

Что с социальным налоговым вычетом? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/42144 от 20.06.2018.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 219 Кодекса при определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме уплаченных в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее 5 лет, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством).

При заключении договора страхования жизни, включающего помимо базовой программы добровольного страхования жизни и страхование на случай смертельно опасных заболеваний, и страхование от несчастных случаев и болезней, социальный налоговый вычет, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 НК, может быть предоставлен по такому договору только в сумме страховых взносов, относящейся к базовой программе добровольного страхования жизни, учитывая, что договор заключен на срок более 5 лет.

Страховые взносы по договору страхования от несчастных случаев и болезней (дополнительная программа) не поименованы в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 НК, поэтому к сумме уплаченных страховых взносов по указанному договору социальный налоговый вычет не применяется.