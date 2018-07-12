Кто должен платить НДФЛ с доходов физлица по агентскому договору

Физлицо-арендодатель заключило с организацией агентский договор. Кто в этом случае должен удерживать НДФЛ, разъяснил Минфин в письме № 03-04-06/42656 от 21.06.2018.

Организация, действующая в качестве агента физлица, не является источником доходов налогоплательщика (принципала) и, соответственно, не признается налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ.

Источником дохода физлица - арендодателя являются наниматели (арендаторы) жилых помещений, находящихся в собственности этого физлица.