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Кто должен платить НДФЛ с доходов физлица по агентскому договору

Физлицо-арендодатель заключило с организацией агентский договор. Кто в этом случае должен удерживать НДФЛ, разъяснил Минфин в письме № 03-04-06/42656 от 21.06.2018.

Организация, действующая в качестве агента физлица, не является источником доходов налогоплательщика (принципала) и, соответственно, не признается налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ.

Источником дохода физлица - арендодателя являются наниматели (арендаторы) жилых помещений, находящихся в собственности этого физлица.

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
И брокерская контора не является источником дохода, а сделки самого трейдера на бирже с контрагентами. Тем не менее брокер является налоговым агентом. Что-то плохо у минфина с головой.
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