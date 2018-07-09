ИФНС отказывает фирме в снятии с учета по ЕНВД, мотивируя тем, что «вас тут не стояло»

Компания с момента своей регистрации много лет является плательщиком ЕНВД. Причем в то время обязанности вставать на учет по ЕНВД на основании заявления не было.

В июле 2018 году деятельность, облагаемая ЕНВД, прекращается, о чем компания уведомила ИФНС, подав соответствующее заявление по форме ЕНВД-3. Заявление подано по ТКС, однако принять его налоговики отказываются. Отказ они мотивируют тем, что компания не стоит на учете как плательщик ЕНВД, а значит и снять ее с этого учета не представляется возможным.

Такой историей поделилась читательница нашего форума.

ООО ЕНВД с момента введения ЕНВД. В 2013 по новому заявительному порядку ведения ЕНВД надо было подать заявление на постановку на ЕНВД, тем кто не подавал, не смотря на то что деятельность и не прекращали. Я подала через уполномоченного представителя, но там была проблема с доверенностью и у меня 2 бумаги, по одной отказ из-за отсутствия доверенности, по другой позже , что заявление принято , но не очень понятно от кого,там фигурирует только данные представителя.(С этим сейчас пытаемся разобраться, но результат может быть и отрицательный) Я подала заявление о снятии с учета как плательщика ЕНВД с 30.06.18 от 02.07.18. Мне пришел сегодня отказ, с формулировкой , что я не стою на учете как плательщик ЕНВД вообще. При этом декларации принимались, платежи за ЕНВД зачислялись, были камеральные проверки по законности уменьшения на взносы, то есть за эти годы вопросов не было. - Нюрочка девчурочка

Между тем в 2013 году, в период массовой неразберихи и скандалов вокруг постановки на учет по ЕНВД давних плательщиков, Минфин выпустил письмо от 19.06.2013 №03-11-09/23096, в котором пояснял, что организации и ИП, которые на 01.01.13 применяли ЕНВД, но не подавали заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД, при изъявлении желания продолжить в 2013 году уплачивать единый налог, могут быть поставлены налоговым органом на учет в качестве плательщика ЕНВД на основании представленной налоговой декларации по ЕНВД за 1 квартал 2013 года.

Данное письмо обязательно для применения налоговиками и доведено до их сведения письмом ФНС от 24.06.2013 N ЕД-4-3/11413@.

Участники обсуждения советуют бухгалтеру отстаивать свои права, ссылаясь на это письмо.

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