Смерть ИП может принести бюджету доход

В 2017 году ИП в числе множества других его собратьев по несчастью оказался жертвой неразберихи при передаче администрирования взносов из ПФР в ФНС.

В итоге с его расчетного счета повторно списали взносы, уплаченные им ранее. ИП вел борьбу за свои кровные, но как показывает практика, это дело не быстрое и утомительное.

В этом году, так и не добившись справедливости, ИП умер.

На наш форум за советом обратилась бухгалтер покойного ИП.

Если умирает ИП, у которого деятельность ведется, есть работники, заключены договоры аренды. Как действовать в данном случае? Я про отчетность, зарплату сотрудникам и налоги по з/пл. И еще момент. По данному ИП были ошибочно сняты взносы ПФР (это когда пенсионный некорректно передал остатки в налоговую). Все возможные заявления, жалобы написаны, ждёмс.. Я правильно понимаю, что в случае смерти ИП так ничего и не получим обратно? - MariaVU

Увы, вернуть переплату по налогам и взносам после смерти налогоплательщика вряд ли получится, и эти деньги останутся в бюджете.

Минфин неоднократно заявлял, что налоговым законодательством возможность возврата суммы излишне уплаченного налога наследникам умершего не предусмотрена.

Вместе с тем ФНС в письме № ГД-4-8/678@ от 17.01.2018 пояснила, что если налогоплательщик, имеющий переплату по налогам, умер, то ИФНС не должна возвращать переплату его наследникам. Однако если наследники подадут в суд и суд примет решение в их пользу, налоговикам все же придется вернуть им деньги.