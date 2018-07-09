Клерк.Ру
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Налоговики предупреждают о новом виде мошенничества

Новый способ незаконного отъема денег у предпринимателей придумали мошенники Алтайского край. При этом действуют они якобы от имени высокопоставленных лиц налоговых органов. Об этом предупреждает региональное Управление ФНС.
 
Мошенники звонят предпринимателям, в частности владельцам кафе и ресторанов, представляются начальником или заместителем инспекции и просят бизнесменов организовать обед для высокопоставленных гостей. При этом злоумышленники настаивают, чтобы на столе был алкоголь определенной марки. Когда владелец заведения отвечает, что такого в меню нет, мошенники предлагают перевести им денег на банковскую карту, номер телефона или киви-кошелек под предлогом, что купят напитки самостоятельно. После перевода денег связь со звонившим теряется.
 
УФНС России по Алтайскому краю просит налогоплательщиков не поддаваться на уловки злоумышленников и помнить, что подобное поведение со стороны действительных сотрудников налоговых органов абсолютно недопустимо, подчеркивает заместитель руководителя краевой налоговой Сергей Сметанников: «Использование служебного положения в личных целях – это нарушение законодательства, которое влечет за собой служебную проверку, увольнение такого сотрудника и уголовную ответственность. О подобных случаях, а также о поведении налоговых служащих, вызывающем подозрение на коррупционные действия, гражданам следует незамедлительно сообщать в Управление ФНС России по Алтайскому краю и в правоохранительные органы».

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Мнения
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7 мнений
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Аноним
, Пенза
Совсем офигели владельцы кафе и ресторанов. Не имеют в меню нужных марок бухла.
А если действительно позвонят из налоговой? Тогда чего? Будут поить высокопоставленных гостей тем, что они не пьют?
Да это ж должностная неосмотрительность. 
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Аноним
, Новосибирск

Это какие кафе и рестораны могли на такое повестись - поить-кормить кого-то на халяву, хоть самого президента? Учитывая, что они на грани выживания существуют. Только и успевают прогореть и закрыться, мало кто дольше года-двух живет.

<b>Модератор</b>
Над.К
На самом деле это говорит об уровне коррупции. Т.е. в тех местах, где такое происходит, до сих пор чиновник царь и бог, где его и поят и кормят. Чтобы не сгнобил проверками и дал работать. Так за пределами крупных городов и живет бизнес
Клерк
frolova lena
, Екатеринбург

Над.К, Вы писали:

На самом деле это говорит об уровне коррупции. Т.е. в тех местах, где такое происходит, до сих пор чиновник царь и бог, где его и поят и кормят. Чтобы не сгнобил проверками и дал работать. Так за пределами крупных городов и живет бизнес

 просто дико как то, позвонили по телефону, а те уже бежать все выполнять, странно как то. при таком уровне коррупции, преступности и т.п., сильное уж какое то доверие и главное кому, доверие к налоговым органам, как то даже смешно.

<b>Модератор</b>
Над.К
., сильное уж какое то доверие и главное кому, доверие к налоговым органам,

 Это вообще-то никак нельзя назвать доверием. И это каждодневная жизнь тамошнего бизнеса. К которому любой чиновник может прийти и получить борзыми щенками что хочет.

Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
И это каждодневная жизнь тамошнего бизнеса.

 

т.е. тамошние люди считают в порядке вещей, что им по телефону позвонил какой то Вася, ни удостоверения личности, и по сути ни самой личности и может требовать, что хочет, а они исполняют. чем тамошние люди отличаются от здешних?
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