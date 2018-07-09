Налоговики предупреждают о новом виде мошенничества

Новый способ незаконного отъема денег у предпринимателей придумали мошенники Алтайского край. При этом действуют они якобы от имени высокопоставленных лиц налоговых органов. Об этом предупреждает региональное Управление ФНС.
Мошенники звонят предпринимателям, в частности владельцам кафе и ресторанов, представляются начальником или заместителем инспекции и просят бизнесменов организовать обед для высокопоставленных гостей. При этом злоумышленники настаивают, чтобы на столе был алкоголь определенной марки. Когда владелец заведения отвечает, что такого в меню нет, мошенники предлагают перевести им денег на банковскую карту, номер телефона или киви-кошелек под предлогом, что купят напитки самостоятельно. После перевода денег связь со звонившим теряется.
УФНС России по Алтайскому краю просит налогоплательщиков не поддаваться на уловки злоумышленников и помнить, что подобное поведение со стороны действительных сотрудников налоговых органов абсолютно недопустимо, подчеркивает заместитель руководителя краевой налоговой Сергей Сметанников: «Использование служебного положения в личных целях – это нарушение законодательства, которое влечет за собой служебную проверку, увольнение такого сотрудника и уголовную ответственность. О подобных случаях, а также о поведении налоговых служащих, вызывающем подозрение на коррупционные действия, гражданам следует незамедлительно сообщать в Управление ФНС России по Алтайскому краю и в правоохранительные органы».
Это какие кафе и рестораны могли на такое повестись - поить-кормить кого-то на халяву, хоть самого президента? Учитывая, что они на грани выживания существуют. Только и успевают прогореть и закрыться, мало кто дольше года-двух живет.
Бред какой то, не верю что кто то на такое ведется.
Над.К, Вы писали:
просто дико как то, позвонили по телефону, а те уже бежать все выполнять, странно как то. при таком уровне коррупции, преступности и т.п., сильное уж какое то доверие и главное кому, доверие к налоговым органам, как то даже смешно.
Это вообще-то никак нельзя назвать доверием. И это каждодневная жизнь тамошнего бизнеса. К которому любой чиновник может прийти и получить борзыми щенками что хочет.