Налоговики предупреждают о новом виде мошенничества

Новый способ незаконного отъема денег у предпринимателей придумали мошенники Алтайского край. При этом действуют они якобы от имени высокопоставленных лиц налоговых органов. Об этом предупреждает региональное Управление ФНС.

Мошенники звонят предпринимателям, в частности владельцам кафе и ресторанов, представляются начальником или заместителем инспекции и просят бизнесменов организовать обед для высокопоставленных гостей. При этом злоумышленники настаивают, чтобы на столе был алкоголь определенной марки. Когда владелец заведения отвечает, что такого в меню нет, мошенники предлагают перевести им денег на банковскую карту, номер телефона или киви-кошелек под предлогом, что купят напитки самостоятельно. После перевода денег связь со звонившим теряется.

УФНС России по Алтайскому краю просит налогоплательщиков не поддаваться на уловки злоумышленников и помнить, что подобное поведение со стороны действительных сотрудников налоговых органов абсолютно недопустимо, подчеркивает заместитель руководителя краевой налоговой Сергей Сметанников: «Использование служебного положения в личных целях – это нарушение законодательства, которое влечет за собой служебную проверку, увольнение такого сотрудника и уголовную ответственность. О подобных случаях, а также о поведении налоговых служащих, вызывающем подозрение на коррупционные действия, гражданам следует незамедлительно сообщать в Управление ФНС России по Алтайскому краю и в правоохранительные органы».