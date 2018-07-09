В каком регионе страхователи при заполнении 4-ФСС должны указывать новый код подчиненности

Брянское региональное отделение ФСС уведомляет о том, что в связи с изменением организационной структуры Отделения, с 16 июля 2018 года Филиалы № 1, № 2, № 4 и № 5 прекращают свою деятельность.

В связи с этим у страхователей изменяется код подчинённости: 1) для юрлиц на 3200 1 ; 2) для обособленных подразделений на 3200 2 ; 3) для ИП-работодателей на 3200 3 ; 4) для ИП, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному соцстрахованию на 3200 4 .

Начиная с 01 июля 2018 года, в форме 4-ФСС, а также в сведениях, передаваемых для назначения и выплаты пособий и для возмещения расходов страхователю по пилотному проекту (как на бумажном носителе, так и в электронном виде), необходимо указывать новый код подчинённости – 3200.

Регистрационный номер страхователя при этом не изменяется.