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В каком регионе страхователи при заполнении 4-ФСС должны указывать новый код подчиненности

Брянское региональное отделение ФСС уведомляет о том, что в связи с изменением организационной структуры Отделения, с 16 июля 2018 года Филиалы № 1, № 2, № 4 и № 5 прекращают свою деятельность.

В связи с этим у страхователей изменяется код подчинённости:

1) для юрлиц на  3200 1;

2) для обособленных подразделений  на  3200 2;

3) для ИП-работодателей на  3200 3;

4) для ИП, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному соцстрахованию на 3200 4.

Начиная с 01 июля 2018 года, в форме 4-ФСС, а также в сведениях, передаваемых для назначения и выплаты пособий и для возмещения расходов страхователю по пилотному проекту (как на бумажном носителе, так и в электронном виде), необходимо указывать новый код подчинённости – 3200.

Регистрационный номер страхователя при этом не изменяется.

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