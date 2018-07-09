Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как вырастут доходы ПФР после повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы ПФР в 2019 году на 287 млрд руб. по сравнению с 2018 годом, а трансферт из федерального бюджета на ОПС начнет снижаться с 2020 года.

Такие данные содержатся в проекте «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019–2021 годы», подготовленном Минфином.

Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда в 2018-2021, млрд. руб.

Показатель

2018

2019

2020

2021

Доходы

8 236

8 588

8 903

9 167

Межбюджетные трансферты

3 349,2

3 413,7

3 483,2

3 376,8

из федерального бюджета,

3 345,9

3 410,5

3 479,8

3 373,2

в т.ч. трансферт на ОПС

632,4

1 106,1

1 096,8

940,5

из бюджетов субъектов

3,3

3,2

3,4

3,6

Собственные доходы

4 886,8

5 174,0

5 420,1

5 790,6

Расходы

8 236

8 588

8 903

9 167

Расходы без учета межбюджетных трансфертов

8 236,0

8 587,7

8 903,3

9 167,4

Дефицит/профицит

0,0

0,0

0,0

0,0

Доходы бюджета ПФР вырастут в номинальном выражении на 352 млрд. рублей в 2019 году по сравнению с 2018 годом и составят 8 588 млрд. рублей.

Собственные доходы ПФР — это главным образом страховые взносы на ОПС работников, собираемые с работодателей. За счет того, что первое поколение граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения) в 2019 году, как предлагает правительство, задержится на рынке труда на один год, с их зарплат будут уплачены дополнительные взносы. В дальнейшем этот эффект будет нарастать, поскольку к 2028 году пенсионный возраст для мужчин повысится в общей сложности на пять лет, а для женщин к 2034 году — на восемь лет, пишет РБК.

Расходы ПФР вырастут с 8,24 трлн руб. в текущем году до 9,17 трлн руб. в 2021 году. Около 80% расходов ПФР идет на выплату страховых пенсий по старости.​
 

Читайте ещё
Все в рубрике Государственные пенсии
Мнения
Написать свое мнение
1 мнение
Клерк
НинаО
, Санкт-Петербург

а что, сейчас с работающего пенсионера не поступают взносы?... ха-ха-ха. А прибавка 200 рубликой потолок в августе и шикуй...а куда уходят остальные...

Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Государственные пенсии»

Все семинары по теме Государственные пенсии