Как вырастут доходы ПФР после повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы ПФР в 2019 году на 287 млрд руб. по сравнению с 2018 годом, а трансферт из федерального бюджета на ОПС начнет снижаться с 2020 года.

Такие данные содержатся в проекте «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019–2021 годы», подготовленном Минфином.

Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда в 2018-2021, млрд. руб.

Показатель 2018 2019 2020 2021 Доходы 8 236 8 588 8 903 9 167 Межбюджетные трансферты 3 349,2 3 413,7 3 483,2 3 376,8 из федерального бюджета, 3 345,9 3 410,5 3 479,8 3 373,2 в т.ч. трансферт на ОПС 632,4 1 106,1 1 096,8 940,5 из бюджетов субъектов 3,3 3,2 3,4 3,6 Собственные доходы 4 886,8 5 174,0 5 420,1 5 790,6 Расходы 8 236 8 588 8 903 9 167 Расходы без учета межбюджетных трансфертов 8 236,0 8 587,7 8 903,3 9 167,4 Дефицит/профицит 0,0 0,0 0,0 0,0

Доходы бюджета ПФР вырастут в номинальном выражении на 352 млрд. рублей в 2019 году по сравнению с 2018 годом и составят 8 588 млрд. рублей.

Собственные доходы ПФР — это главным образом страховые взносы на ОПС работников, собираемые с работодателей. За счет того, что первое поколение граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения) в 2019 году, как предлагает правительство, задержится на рынке труда на один год, с их зарплат будут уплачены дополнительные взносы. В дальнейшем этот эффект будет нарастать, поскольку к 2028 году пенсионный возраст для мужчин повысится в общей сложности на пять лет, а для женщин к 2034 году — на восемь лет, пишет РБК.



Расходы ПФР вырастут с 8,24 трлн руб. в текущем году до 9,17 трлн руб. в 2021 году. Около 80% расходов ПФР идет на выплату страховых пенсий по старости.​

