Как вырастут доходы ПФР после повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы ПФР в 2019 году на 287 млрд руб. по сравнению с 2018 годом, а трансферт из федерального бюджета на ОПС начнет снижаться с 2020 года.
Такие данные содержатся в проекте «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019–2021 годы», подготовленном Минфином.
Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда в 2018-2021, млрд. руб.
Показатель
2018
2019
2020
2021
Доходы
8 236
8 588
8 903
9 167
Межбюджетные трансферты
3 349,2
3 413,7
3 483,2
3 376,8
из федерального бюджета,
3 345,9
3 410,5
3 479,8
3 373,2
в т.ч. трансферт на ОПС
632,4
1 106,1
1 096,8
940,5
из бюджетов субъектов
3,3
3,2
3,4
3,6
Собственные доходы
4 886,8
5 174,0
5 420,1
5 790,6
Расходы
8 236
8 588
8 903
9 167
Расходы без учета межбюджетных трансфертов
8 236,0
8 587,7
8 903,3
9 167,4
Дефицит/профицит
0,0
0,0
0,0
0,0
Доходы бюджета ПФР вырастут в номинальном выражении на 352 млрд. рублей в 2019 году по сравнению с 2018 годом и составят 8 588 млрд. рублей.
Собственные доходы ПФР — это главным образом страховые взносы на ОПС работников, собираемые с работодателей. За счет того, что первое поколение граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения) в 2019 году, как предлагает правительство, задержится на рынке труда на один год, с их зарплат будут уплачены дополнительные взносы. В дальнейшем этот эффект будет нарастать, поскольку к 2028 году пенсионный возраст для мужчин повысится в общей сложности на пять лет, а для женщин к 2034 году — на восемь лет, пишет РБК.
Расходы ПФР вырастут с 8,24 трлн руб. в текущем году до 9,17 трлн руб. в 2021 году. Около 80% расходов ПФР идет на выплату страховых пенсий по старости.
а что, сейчас с работающего пенсионера не поступают взносы?... ха-ха-ха. А прибавка 200 рубликой потолок в августе и шикуй...а куда уходят остальные...