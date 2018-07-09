Глава комитета по налогам Госдумы заявил о необходимости принятия нового Налогового кодекса

Действующий Налоговый кодекс устарел и тормозит развитие экономики, заявил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на парламентских слушаниях по обсуждению направлений бюджетной политики.

По словам Андрея Макарова, 20 лет назад Налоговый кодекс был лучшим документом, но сейчас он устарел. Чтобы это исправить, принимаются поправки в него. Только в весеннюю сессию Госдумы было принято 25 законов с поправками в Налоговый кодекс. А за 25 лет принято более 600 налоговых законов, это несколько десятков тысяч поправок, пишет «Парламентская газета».

«Нужна новая редакция Налогового кодекса», — сказал Андрей Макаров

Бюджетный кодекс тоже нуждается в серьёзной корректировке, считает глава Комитета по бюджету. «Сегодня ни регионы, ни потребители вообще не понимают, что [в БК] написано. По любому вопросу в Бюджетном кодексе можно найти пять альтернативных решений, и в каждом случае мы прибегаем к тому, которое нам в этот момент удобнее», — сказал Председатель Комитета по бюджету и налогам, отметив, что принятие этих новых редакций кодексов в основных направлениях бюджетной политики необходимо отразить.