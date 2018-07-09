Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Глава комитета по налогам Госдумы заявил о необходимости принятия нового Налогового кодекса

Действующий Налоговый кодекс устарел и тормозит развитие экономики, заявил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на парламентских слушаниях по обсуждению направлений бюджетной политики.

По словам Андрея Макарова, 20 лет назад Налоговый кодекс был лучшим документом, но сейчас он устарел. Чтобы это исправить, принимаются поправки в него. Только в весеннюю сессию Госдумы было принято 25 законов с поправками в Налоговый кодекс. А за 25 лет принято более 600 налоговых законов, это несколько десятков тысяч поправок, пишет «Парламентская газета».

«Нужна новая редакция Налогового кодекса», — сказал Андрей Макаров

Бюджетный кодекс тоже нуждается в серьёзной корректировке, считает глава Комитета по бюджету. «Сегодня ни регионы, ни потребители вообще не понимают, что [в БК] написано. По любому вопросу в Бюджетном кодексе можно найти пять альтернативных решений, и в каждом случае мы прибегаем к тому, которое нам в этот момент удобнее», — сказал Председатель Комитета по бюджету и налогам, отметив, что принятие этих новых редакций кодексов в основных направлениях бюджетной политики необходимо отразить.

Читайте ещё
Все в рубрике Экономика России
Мнения
Написать свое мнение
5 мнений
Аватар
Аноним
, Чебоксары
Примете новый НК РФ, все равно в год по 10-15 поправок будете вносить! До принятия нынешнего НК говорили, что он будет окончательным (продуманным) и не будет меняться по несколько раз в год, как меняли ранее принятые законы о налогах. А получилось как всегда... 
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Экономика России»

Все семинары по теме Экономика России