Росаккредитация получит доступ к налоговой тайне

Правительство РФ предлагает наделить Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация) правом запрашивать и получать сведения, составляющие налоговую тайну, а также правом беспрепятственного доступа в помещения компаний по служебному удостоверению.

Соответствующие правительственные поправки опубликованы в электронной базе данных Госдумы РФ, сообщил «Интерфакс». Изменения планируется внести в принятый в первом чтении в марте 2017 года законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"».

Росаккредитация - федеральный орган государственной власти, отвечающий за контроль в сфере подтверждения соответствия продукции и оценки соответствия.

Согласно действующему законодательству, это ведомство вправе получать доступ к сведениям, составляющим государственную и коммерческую тайну, при этом данные сведения не подлежат разглашению. Данный пункт предлагается изложить в новой редакции и прописать, что Росаккредитация вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе документы или информацию, в том числе сведения, составляющие налоговую тайну, от иных государственных органов, в распоряжении которых находятся эти документы. При этом за ведомством сохраняется доступ к государственной и коммерческой тайне.

Кроме того, в полномочия Росаккредитации предлагается включить право посещать территорию, здания, сооружения и помещения компаний по предъявлении служебного удостоверения и копии программы выездной оценки или приказа о проведении выездной проверки. Также в ходе рейда сотрудники ведомства смогут получать доступ к используемым компанией оборудованию, веществам и материалам, а также средствам аудио-, фото- и видеофиксации и иным техническим средствам.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на заседании Госдумы 10 июля.