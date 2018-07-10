Депутаты приняли очередные поправки в Налоговый кодекс

Госдума приняла в третьем чтении законопроект с очередными поправками в Налоговый кодекс. На этот раз правке подверглась статья 2141 «Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами».

В пункт 13 указанной статьи вносятся положения, предусматривающими порядок определения налоговой базы по НДФЛ при получении физическими лицами доходов от реализации облигаций внешних облигационных займов, номинированных в иностранной валюте.

В пояснительной записке написано, что законопроект направлен на создание благоприятных условий инвестирования в указанные облигации, обеспечивающих привлекательность перевода в российскую юрисдикцию зарубежных активов российских лиц.