Как получить льготу по налогу на машино-место

Налогоплательщикам, имеющим в собственности машино-места, следует знать, что в связи с тем, что четкого определения машино-места в федеральном законодательстве не было, права на такие объекты могли оформляться как на часть или на долю в нежилом помещении без указания его конкретного назначения. Соответственно, такие объекты облагались налогом как нежилые помещения, налоговая ставка составляла до 0,5%, налоговые льготы не применялись.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ определил понятие «машино-места», с 1 января 2017 года оно применяется и для целей налогообложения. Машино-место - это предназначенная исключительно для размещения транспортного средства часть здания или сооружения, границы которой описаны в установленном порядке.

Управление ФНС Московской области разъясняет, как можно пересчитать налог на имущество физических лиц по машино-местам.

Исчисление имущественных налогов физическим лицам налоговые органы производят на основании сведений, представленных Росреестром. Если в документе о государственной регистрации права собственности указано наименование объекта – машино-место, то такой собственник может обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении льготы и перерасчете налога.

Если же в органах Росреестра объект не зарегистрирован как машино-место, однако фактически он отвечает требованиям, предъявляемым законодательством к машино-местам, то для изменения наименования объекта собственник может обратиться с заявлением в органы Росреестра. После этого информация поступит в налоговые органы для расчета налога на имущество физических лиц