Предложение: транспортный налог должен зависеть от размера авто, а не от мощности двигателя

Необходимо разработать новые налоговые тарифы за использование транспортных средств в зависимости от их размеров, а не мощности двигателей, чтобы стимулировать граждан пользоваться малогабаритным транспортом. Такое предложение опубликовано на сайте Российской общественной инициативы.

Двигатели машин становятся все более экологически чистыми. И зависимость величины налогов за транспортное средство от мощности двигателя не современно и не в интересах общества, считает автор инициативы.

Принятие такого решения, по мнению инициатора, приведет к снижению заторов на дорогах, увеличению места на парковках, улучшению безопасности движения и уменьшению вредных выбросов в атмосферу.