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Предложение: транспортный налог должен зависеть от размера авто, а не от мощности двигателя

Необходимо разработать новые налоговые тарифы за использование транспортных средств в зависимости от их размеров, а не мощности двигателей, чтобы стимулировать граждан пользоваться малогабаритным транспортом. Такое предложение опубликовано на сайте Российской общественной инициативы.

Двигатели машин становятся все более экологически чистыми. И зависимость величины налогов за транспортное средство от мощности двигателя не современно и не в интересах общества, считает автор инициативы.

Принятие такого решения, по мнению инициатора, приведет к снижению заторов на дорогах, увеличению места на парковках, улучшению безопасности движения и уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

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Мнения
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3 мнения
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Аноним
, Пенза
Двигатели машин становятся все более экологически чистыми. 

 А что такое "экологически чистые"??????????

 Чё в них чистого? Как засирали, так и засирают.. Три "экологически чистых" гадят больше одного "экологически не чистого".

Не надо мне верить. Проверяйте.

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Аноним
сколько умных развелось... забыли уже, как наш, не к ночи будь помянут, Президент говорил, что вот-вот прям на днях отменит этот самый транспортный налог... но дальше пустой болтовни почему-то не пошел.
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