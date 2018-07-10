Не всякий страховой агент сможет продавать полисы ОСАГО

Только аттестованные и внесенные в специальный реестр агенты — физлица смогут заниматься продажей полисов ОСАГО и страхования жизни. Такая идея прорабатывается в Центробанке, пишет РБК со ссылкой на «Ведомости».

Как пояснил президент Национального союза страховых агентов Александр Тутинас, суть идеи состоит в том, что физлица и ИП смогут продавать полисы ОСАГО и страхования жизни только после того, как пройдут аттестацию, то есть подтвердят соответствие определенным требованиям. Затем они будет внесены в специальный реестр ЦБ и получат право торговать полисами.

Меры по контролю за работой страховых агентов прорабатываются в рамках действий по стабилизации ситуации с ОСАГО, о которых было заявлено в мае.

Как пояснил Тутинас, в настоящее время работу агентов контролируют сами страховщики, они же ведут собственные реестры, а единого реестра агентов нет.



