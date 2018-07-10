Российская альтернатива офшорам заработает уже в этом году

Специальные административные районы (САР) заработают на островах Октябрьский и Русский осенью 2018 года, пишет «Парламентская газета». Об этом рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Власти страны рассматривают САР в качестве альтернативы зарубежным офшорным зонам. «Этот режим будет активирован в сентябре — октябре», — заявил Орешкин.

Приток инвестиций в специальные административные районы, находящиеся в Приморском Крае и Калининградской области, может превысить 1 миллиард долларов. Об этом рассказал первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Виктор Пинский. Он уточнил, что Госдума собирается принять пакет инициатив для создания САР до конца весенней сессии.

Ранее Пинский сообщал, что специальные административные районы будут более удобными для инвесторов, чем офшоры. Россия рассчитывает, что их оценят и иностранные компании. «Есть уверенность также в том, что российский бизнес, который сейчас зарегистрирован на Виргинских островах или на Кипре, вернётся в нашу страну, учитывая глобальную травлю российских компаний в мире», — говорил он.