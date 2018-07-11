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Депутаты поддержали идею единого налогового платежа по имущественным налогам физлиц

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который предоставляет возможность гражданам платить имущественные налоги единым платежом. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Документ предоставляет физлицам добровольно перечислять в бюджетную систему единый налоговый платеж в счет исполнения обязанностей по уплате транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Платеж перечисляется по месту жительства налогоплательщика или месту его пребывания, а если такое место отсутствует, то по месту нахождения его недвижимости.

Уплата такого единого платежа за гражданина может быть произведена иным лицом, которое, однако, после этакой уплаты не вправе требовать возврата из бюджетной системы соответствующих средств.

Редакция первого чтения предполагала уплату «специальных авансовых взносов», однако в ходе доработки законопроекта было решено использовать вместо них единый налоговый платеж. При этом право использовать единый платеж или платить налоги по отдельности сохраняется за налогоплательщиком, пояснил глава бюджетного комитета ГД Андрей Макаров, выступая на заседании комитета.

На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 12 июля.

 

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Мнения
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6 мнений
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Аноним
, Барнаул
Когда собака скучает, она яйца лижет .. Какую пользу данное решение несёт, помимо тех затрат, что мы оплатили из бюджета, на разработку и принятие этого решения?
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Аноним
, Москва
У меня налоговая потеряла платеж за транспорт и 10 лет висел налог и пени считались, хотя и было решение суда. А если введут единый налог, то будут покойники платить за списанные мотоциклы и автомобили. Сначала надо разобраться с ведением учета, чтобы инспектора на местах зад свой поднимали и проверяли начисления, А не сидели и не говорили, что "это компутер так посчитал и мы ничего сделать не можем, а вы заплатите, а потом разбирайтесь."
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Аноним
, Москва
и так бардак у них там, а с единым платежом вообще все будет теряться, очень удобно потом разводить руками, ищи потом концы, кто и что куда зачел...
Клерк
StugIII
, Ставрополь
Единственная цель такой мульки-укрупнить сумму, на которую пени будут начисляться, пока плати как хочешь, а потом введут в обязалово и скажут "Так закон уж сколько лет как принят!"
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