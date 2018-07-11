Депутаты поддержали идею единого налогового платежа по имущественным налогам физлиц

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который предоставляет возможность гражданам платить имущественные налоги единым платежом. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Документ предоставляет физлицам добровольно перечислять в бюджетную систему единый налоговый платеж в счет исполнения обязанностей по уплате транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Платеж перечисляется по месту жительства налогоплательщика или месту его пребывания, а если такое место отсутствует, то по месту нахождения его недвижимости.