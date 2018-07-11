Добровольные взносы в ПФР уменьшат. Купить стаж для пенсии можно будет дешевле

В Госдуму внесен законопроект №506458-7, который предусматривает поправки в ст. 29 Федерального закона №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Речь идет о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС, то есть возможности купить себе стаж для пенсии и пенсионные баллы.

Подробнее читайте об этом в статье ««Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию».

Сейчас минимальный размер страховых взносов определяется как произведение двукратного МРОТ, установленного на начало года, за который уплачиваются страховые взносы и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Таким образом, минимальный размер страховых взносов, уплачиваемый гражданами, добровольно вступившими в правоотношения по ОПС в 2018 году, составляет 59 211,36 руб.

Проектом предлагается установить размер взноса исходя из одного МРОТ.

Проект разработан в целях недопущения снижения привлекательности для граждан, прежде всего с невысокими доходами, механизма формирования пенсионных прав.

Также законопроектом предусматривается внесение изменений, уточняющих порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, а также порядок исчисления размера страховых взносов, подлежащих уплате в случае вступления в правоотношения (прекращения правоотношений) по обязательному пенсионному страхованию в течение расчетного периода.