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Добровольные взносы в ПФР уменьшат. Купить стаж для пенсии можно будет дешевле

В Госдуму внесен законопроект №506458-7, который предусматривает поправки в ст. 29 Федерального закона №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Речь идет о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС, то есть возможности купить себе стаж для пенсии и пенсионные баллы.

Подробнее читайте об этом в статье ««Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию».

Сейчас минимальный размер страховых взносов определяется как произведение двукратного МРОТ, установленного на начало года, за который уплачиваются страховые взносы и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Таким образом, минимальный размер страховых взносов, уплачиваемый гражданами, добровольно вступившими в правоотношения по ОПС в 2018 году, составляет 59 211,36 руб.

Проектом предлагается установить размер взноса исходя из одного МРОТ.

Проект разработан в целях недопущения снижения привлекательности для граждан, прежде всего с невысокими доходами, механизма формирования пенсионных прав.

Также законопроектом предусматривается внесение изменений, уточняющих порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, а также порядок исчисления размера страховых взносов, подлежащих уплате в случае вступления в правоотношения (прекращения правоотношений) по обязательному пенсионному страхованию в течение расчетного периода.

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Мнения
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10 мнений
Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону

Если бы платили, не надо было бы напрягаться "в целях недопущения снижения привлекательности для граждан, прежде всего с невысокими доходами". А так вдруг начнут? Не ценят граждане, особенно с невысокими доходами", заботу государеву...

<b>Модератор</b>
бух2007
если бы не уменьшили, то вообще не нашлось бы ни одного дурака платить в 2019 11163*12*2*26%=70 тыс. И это за 1 год стажа, при условии, что на пенсию можно будет только в 65, если доживешь.

<b>Модератор</b>
бух2007
да вообще странная система. Проще ИП зарегистрировать. Там взносы меньше за тот же год стажа. ИП платит 30 тыс в год, а физлицо добровольно 59 тыс.
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Аноним

бух2007, Вы писали:

если бы не уменьшили, то вообще не нашлось бы ни одного дурака платить в 2019 11163*12*2*26%=70 тыс. И это за 1 год стажа, при условии, что на пенсию можно будет только в 65, если доживешь.

 

Вот кто то может объяснить ,почему для расчёта фиксир взноса считают 26%, а для наёмного раб 22%. Если МРОТ приравняли к мин зарплате ,почему 26 не уменьшат как для всех...
<b>Модератор</b>
бух2007
Вот кто то может объяснить ,почему для расчёта фиксир взноса считают 26%, а для наёмного раб 22%. Если МРОТ приравняли к мин зарплате ,почему 26 не уменьшат как для всех...

 

Ну вот так. Для наемных специальные тарифы из ст. 426 НК. А для добровольных физлиц тариф общий из ст. 425 НК.
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Аноним
, Москва
Бугагашеньки три раза. Какой идиот станет покупать стаж для пенсии, если шансы дожить до этой пенсии сократились в несколько раз?
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Аноним
, Москва
Только те кто не платит потом громче всех кричат, что пенсии маленькие. Будет хорошоЮ если пенсии отменят для тех у кого нет стажа.
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Аноним
, Москва
сперва лишают людей пенсий по вредности -вычёркивая годы стажа под разными предлогами,а потом вынуждают покупать стаж....не хреново устроились!
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