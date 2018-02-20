Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Пенсию по старости получат не все. Не хватит стажа, или баллов (что более вероятно). Однако ситуация поправима, потому что стаж и баллы можно докупить. Как и почём — расскажем.

Кому не дадут пенсию

С каждым годом возрастают требования к баллам и стажу, необходимым для оформления пенсии. Если в 2017 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 8 лет и 11,4 пенсионных баллов, то в 2018 году этот порог вырастет до 9 лет и 13,8 баллов.

Будущие пенсионеры должны обратить на это внимание.

При нехватке этих показателей назначение страховой пенсии отодвинется.

Подробно мы освещали эту тему в материале «Кому откажут в пенсии и почему»

Напомним, если накопленных баллов и стажа не будет хватать, назначение пенсии отодвинется, пока трудовой минимум не будет заработан. Если спустя 5 лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная пенсия.

Кстати, на минувшей неделе прозвучало сразу два предложения относительно пенсионных баллов. Так, ЛДПР предлагает снизить в 2 раза минимальный порог, опасаясь, что многие россияне могут остаться без пенсии.

А вот глава Счетной палаты Татьяна Голикова и вовсе предлагает отменить баллы и вернуться к прежней, более понятной гражданам системе, когда пенсия зависит от стажа и заработка без всякого перевода его в баллы.

В прошлом материале мы приводили в пример абстрактного гражданина Иванова, который собрался на пенсию в 2018 году, но вместо положенных 9 лет стажа и 13,8 баллов набрал только 8 лет и 12 баллов. Пенсию в 2018 году ему не дали.

Продолжим «разбор полетов» на примере все того же Иванова. Добрать недостающие баллы и стаж он может, проработав 1 год с окладом около 17 тыс. рублей. Но в этот раз изменим условия задачи.

По ряду причин Иванов не может работать. В силу возраста и состояния здоровья он не потянет тяжелый физический труд, в качестве офисного работника потенциальные работодатели его не рассматривают в силу отсутствия у него соответствующего образования. В общем, факт остается фактом — официальной работы с «белой» зарплатой для Иванова в его родном городе не нашлось.

Как купить пенсию

Что делать Иванову? У него есть 3 варианта:

1. Ждать. Через 5 лет ему назначат социальную пенсию.

2. Работать. Работая официально, он может заработать недостающий стаж и баллы.

3. «Купить» стаж и баллы, вступив в добровольные правоотношения с ПФР.

Подробнее остановимся на 3-ем варианте.

В соответствии с действующим законодательством, граждане имеют право самостоятельно уплачивать за себя или за других физических лиц страховые взносы в ПФР в целях увеличения страхового стажа и количества пенсионных баллов, требуемых для расчета размера будущей пенсии.

Добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и сами уплачивать страховые взносы могут:

— граждане РФ, работающие за пределами территории России, в целях уплаты страховых взносов за себя;

— граждане, постоянно или временно проживающие на территории России, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, в целях уплаты страховых взносов за себя;

— физлица в целях уплаты страховых взносов за другое физлицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов работодателем;

Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, регулируются статьей 29 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ.

Добавим, что докупить таким образом можно не более половины требуемого стажа.

За сколько продается пенсия

Пунктом 5 статьи 29 Закона 167-ФЗ установлены минимальный и максимальный размер страховых взносов, уплачиваемый физлицами, добровольно вступившими в правоотношения по ОПС.

Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение двукратного МРОТ, установленного на начало года, за который уплачиваются страховые взносы и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Таким образом, минимальный размер страховых взносов, уплачиваемый гражданами, добровольно вступившими в правоотношения по ОПС в 2018 году, составляет 59 211,36 руб.

Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера определяемого как произведение восьмикратного МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз. В 2018 году — 236 845,44 руб.

В чем выгода

Посчитаем, выгодна ли нашему Иванову такая покупка.

И так, вступив в добровольные правоотношения с ПФР с 01.01.2018 и уплатив минимальный взнос в сумме 59211,36 Иванов получит 1 год стажа и примерно 2 балла.

В 2018 году стоимость 2 баллов составляет 162,98 руб. (81,49*2). На первый взгляд, не густо за уплаченные 59 тыс. рублей.

Но не стоит забывать, что в случае Иванова речь идет не об увеличении его будущей пенсии, а о праве на нее. То есть, не докупив недостающие баллы, Иванов 5 лет не получал бы пенсию.

В 2019 пенсию ему оформят и судя по количеству баллов, она будет более, чем скромной. Так как всем неработающим пенсионерам положена доплата до прожиточного минимума, пенсия Иванова составит около 9 тыс. рублей.

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Учтем, что 1 год (2018) он уже прожил без пенсии. Соответственно за 4 года он получит от ПФР 432000 рублей (9000*12*4). Этих денег он бы не увидел, если бы не вступил в добровольные правоотношения и не уплатил в ПФР 59,2 тыс. рублей.

Отметим, что в нашем примере будущему пенсионеру не хватает для оформления пенсии небольшого количества баллов и стажа.

Если нехватка окажется более внушительной (ведь ежегодно требования повышаются), то и результат расчета может быть несколько иным.

В любом случае за 5 лет, на которые пенсионера лишают права на пенсию, он теряет около 540 тыс. рублей (9000*12*5). Целесообразно ли потратить энную сумму на покупку недостающих баллов, чтобы приобрести право на пенсию, каждый решает сам.