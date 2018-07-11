Банк заблокировал счет: как выиграть суд

Коммерческий банк заблокировал ваши счета, отказал вам в расчетно-кассовом обслуживании, но вы деньги преступным путем не добывали и не отмывали, вы их получили от обычных контрагентов и абсолютно законно… В этом случае коммерческий банк не имеет права блокировать ваши счета, особенно, если вы предъявите все документы, подтверждающие легальность происхождения денег. Если же банк все же откажется разблокировать счета, тогда арбитраж будет на вашей стороне. Вы выиграете суды.

Так считает Владимир Туров, генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры.

Перейдем к примерам незаконной блокировки счетов.

Первое судебное решение: Постановление АС Московского округа от 7 марта 2018 года №Ф05-21569/2017 по делу № А40-182847/2016. Уникальный случай. Индивидуальный предприниматель имеет расчетный счет в банк, и банк отказал ему в расчетно-кассовом обслуживании из-за того, что ИП со своего расчетного счета перевел на свою пластиковую карточку (на счет физического лица) «три копейки». А именно, первый раз он попытался перевести 340 тысяч рублей, а второй раз 339 тысяч 901 рубль. Банк заблокировал счета и отказал в расчетно-кассовом обслуживании. Конечно же, это абсолютно противозаконное действие со стороны банка. Конечно же, банк проиграл арбитраж.

Второй случай. Банк заблокировал у бизнесмена 10 миллионов. Договор расчетно-кассового обслуживания расторгнул и сказал: «Не вопрос, мы тебе переведем деньги в другой банк под комиссию 10%». Типа, «миллион нам отдай, и 9 мы тебе переведем в другой банк, а еще радуйся, а то мы поднимем комиссию до 25%». Конечно, мы сделали так, чтобы они ничего не могли взять с бизнесмена, потому что это желание получить комиссию абсолютно противозаконно.