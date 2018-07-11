Процедуру оформления гаражей упростят

Минэкономразвития разместило уведомление о начале разработки проекта нормативного акта о гаражах.

Проект направлен на регулирование деятельности гаражно-строительных кооперативов, а также упрощение процедуры оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.

Текст проекта пока не опубликован.

Планируется, что нововведения вступят в силу в 2020 году.