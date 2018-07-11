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Процедуру оформления гаражей упростят

Минэкономразвития разместило уведомление о начале разработки проекта нормативного акта о гаражах.

Проект направлен на регулирование деятельности гаражно-строительных кооперативов, а также упрощение процедуры оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.

Текст проекта пока не опубликован.

Планируется, что нововведения вступят в силу в 2020 году.

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Упростят. Ежели гараж не в собственности, то налога на собственность НЕТ. А для того, что бы содрать налог, надо, что бы Лох оформил гараж в собственность.
То есть, что бы Лох сам залез в налоговую Кабалу. И платил демократам в бюджет из котого демократы воруют.

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