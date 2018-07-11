Российские болельщики предпочитают кокошники

«Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных России, проанализировал, как шли продажи кокошников в период ЧМ-2018.

Выяснилось, что в период с первой недели ЧМ-2018 (11 – 17 июня, период матча Россия – Саудовская Аравия) по четвертую неделю (2 – 8 июля, к матчу Россия -Хорватия) – число покупок этого головного убора в городах проведения ЧМ-18 выросло в 5 раз.

В июле цены на кокошники уже достигали 3 тыс руб, в то время как в июне – до 1,5 тыс за одну единицу товара.

Наиболее популярными стали кокошники красного цвета, с лентами.