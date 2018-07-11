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Планы по повышению пенсионного возраста пересматривать не собираются

Сегодня в СМИ появились сообщения, что ко 2-ому чтению законопроект о повышении пенсионного возраста будет смягчен.

В частности, обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен до 60 лет.

Между тем замглавы Минтруда Алексей Пудов заявил, что смягчение возраста выхода на пенсию в законопроекте об изменении пенсионной системы не планируется.

«Те параметры увеличения размера пенсии сверх инфляции фактически в два раза уже в 2019 году с 14,4 тыс. рублей до 15,4 тыс. рублей сформированы на основании подходов, которые есть сейчас в законопроекте. Изменение плавное пенсионного возраста для женщин до 2034 года до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Соотвественно, мы не закладывали в параметры увеличения размера пенсии иных подходов изменения возраста», - цитирует слова замминистра ИА ТАСС.
 

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Мнения
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10 мнений
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Аноним
, Москва
Жаль мужика, он так им поверил.
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Аноним
, Москва

Самое главное что будет полезное в пенсионной реформе, это то что не нужны будут гастарбайтеры, московские улицы и дворы будут подметать несостоявшиеся пенсионеры   направленные на общественные работы центром занятости.

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Аноним
, Москва
в куче стран 67 лет выход. зачем смягчать? 63 и так халява. принимайте уже быстрей. 10 лет назад это надо было сделать. а истерика тупых ленивых выродков которым реформа не нравится конечно доставляет.
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Аноним
, Москва
В куче стран, на которые вы указали, другой уровень зарплат, медицины и соц. гарантий. А в РФ тогда не нужен ПФР и отчисления в него. Сами накопим и детям накопленное отдадим если умрем, раньше статистических данных. А не государству дарить всю жизнь будем. Заодно и бизнесу легче станет без отчислений.
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Аноним
, Москва
в куче стран 67 лет выход. зачем смягчать? 63 и так халява. принимайте уже быстрей. 10 лет назад это надо было сделать. а истерика тупых ленивых выродков которым реформа не нравится конечно доставляет.

 

Что тебя доставляет, тупой убогий троль? Кто тебе мешает работать хоть до 80-ти лет бесплатно?
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