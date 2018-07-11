Планы по повышению пенсионного возраста пересматривать не собираются

Сегодня в СМИ появились сообщения, что ко 2-ому чтению законопроект о повышении пенсионного возраста будет смягчен.

В частности, обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен до 60 лет.

Между тем замглавы Минтруда Алексей Пудов заявил, что смягчение возраста выхода на пенсию в законопроекте об изменении пенсионной системы не планируется.

«Те параметры увеличения размера пенсии сверх инфляции фактически в два раза уже в 2019 году с 14,4 тыс. рублей до 15,4 тыс. рублей сформированы на основании подходов, которые есть сейчас в законопроекте. Изменение плавное пенсионного возраста для женщин до 2034 года до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Соотвественно, мы не закладывали в параметры увеличения размера пенсии иных подходов изменения возраста», - цитирует слова замминистра ИА ТАСС.

