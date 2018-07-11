Маркировкой товаров будет заниматься единый оператор

Единым оператором цифровой маркировки товаров станет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«До 2024 года все вопросы маркировки по широкому спектру номенклатуры — если не сказать, по всему, должны перейти к единому оператору, ЦРПТ, который создан на базе «Ростеха» совместно с частными инвесторами». —передает ТАСС слова министра.

Сегодня вопросы маркировки шуб курирует ФНС, за маркировку лекарств (пока в тестовом виде) отвечает Росздравнадзор, оператором эксперимента по маркировке табачной продукции является ЦРПТ. Компания также отвечает за маркировку обувной продукции, разрабатывает технологию цифрового кода без специального носителя, работает над созданием единого каталога товаров, занимается локализацией производства оборудования для маркировки.