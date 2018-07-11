«Красный уголок бухгалтера»: 6 тысяч граней

Первоклассник Правительству всё чего-то хочется: не то через нацпроект уворовать, не то севрюжины с хреном, не ... Разработан нацпроект по малому бизнесу

Аноним

Разработан нацпроект по малому бизнесу

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Помним "Здравоохранение", "Доступное жилье", "Образование", "Сельское хозяйство" скорее - п... Разработан нацпроект по малому бизнесу

Аноним

Нацпроект?Как же... Как жеПомним "Здравоохранение", "Доступное жилье", "Образование", "Сельское х... Разработан нацпроект по малому бизнесу

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Да налогооблагаемый доход возможно и будет, но он будет меньше чем при дарении. При дарении они н... Подарок с подвохом: квартира от свекрови

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sv777, Вы писали:Я обращаюсь к администрации сайта Клерк.Пора уже ввести запрет на анонимные сооб... Более шестидесяти регионов дали положительные отзывы на закон о повышении пенсионного возраста

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День добрый. ФГИС Меркурий подключили до 1.07.18, но приемка товара проходила на бумажном носител... ФГИС «Меркурий»: ответы на частые вопросы о системе

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ВВбух Анонимы , Москва, из постов 102 и 103 - разные анонимы? Один мне нравится , другой нет. Или он пе... В сеть попала кадровая политика Тинькофф Банка. Это фиаско

Mmmaximmm один-единственный общий УЧЕТ, и общие правила этого учета, на основании которого снова каждый смо... Появились первые роботы-бухгалтеры. Они работают на MS Excel

Аноним

зачем зачем - понятно зачем. Если говорить на бытовом языке, то у нас каждый раз когда люди пришл... Сенсация от Силуанова: курс рубля был силком занижен аж на 15 руб. Зачем?

Аноним

Вполне здравая с деловой точки зрения инструкция. Эти категории работников - самые проблемные. Ос... В сеть попала кадровая политика Тинькофф Банка. Это фиаско

Аноним

Вы путаете малый бизнес и микробизнес, а точнее не бизнес даже, а хобби... Разработан нацпроект по малому бизнесу

Аноним

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Аноним

Аноним, Вы писали:Когда же их пересажют, они же никогда не нажрутся. они сами себя сажать бу... Сенсация от Силуанова: курс рубля был силком занижен аж на 15 руб. Зачем?

Аноним

столько лет поддерживают малый бизнес, а он все никак не исчезает. Надо еще поддержать. Разработан нацпроект по малому бизнесу

Аноним

Стоимость нацпроекта — 554 млрд рублей. Одна из главных целей нацпроекта — увеличение на 30%... Разработан нацпроект по малому бизнесу

ZZZhanna выше так же упоминалось, что эта информация не достоверна для управленческого учета, и когда у те... Появились первые роботы-бухгалтеры. Они работают на MS Excel

Натали Б Аноним, Вы писали: Вот правильные выводы сделал Вассерман по поводу этой реформы.https://new... Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста

SVG Аноним, Вы писали:Получается при совмещении режимов УСН и ЕНВД вычет не положен? У нас помимо тор... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Аноним

Аноним, Вы писали:Хватит терпеть путинскую гопоту,достали гниды питерские.Раньше с уважением отно... Сенсация от Силуанова: курс рубля был силком занижен аж на 15 руб. Зачем?

Аноним

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