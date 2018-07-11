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Новости для бухгалтера

«Красный уголок бухгалтера»: 6 тысяч граней

Наше профессиональное сообщество в Фейсбук растет и развивается.

«Красный уголок бухгалтера» уже насчитывает более 6 тысяч участников.

Это отличная площадка для того, чтобы посоветоветоваться, поделиться опытом и пообщаться с профессионалами.

Одна голова хорошо, а 6 тысяч голов лучше.

Присоединяйтесь!

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