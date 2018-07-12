Налоговики сравнивают ССЧ и количество 2-НДФЛ

Бухгалтер получил из ИФНС требование пояснить, почему количество поданных справок 2-НДФЛ превышает количество сотрудников, заявленное в сведениях о среднесписочной численности.

Между тем ССЧ рассчитывается по специальной методике, разработанной Росстатом. На практике совпадение ССЧ и количества справок 2-НДФЛ может произойти только в редких случаях, когда в компании не было приемов-увольнений в течение года, все сотрудники работают «от звонка до звонка» на полную ставку и никаких выплат, облагаемых НДФЛ, в пользу иных физлиц не было.

Однако то, что бухгалтерам кажется вполне очевидным, у налоговиков вызывает подозрения.

Налоговая спрашивает, почему не совпадает количество справок 2-НДФЛ и средняя численность персонала (по отчету) за год.



Ответ понятен, отвечу что-нибудь. Просто "поржать" публикую здесь.

Понятно, что у них там программа такие вещи "выдает", но сам факт... Сижу думаю, как без мата ответ сформулировать - dmitrijj-simanvskijj

Обсуждение происходит в теме форума «Налоговая спрашивает: почему не совпадает количество 2-НДФЛ и средняя численность».