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После заполнения работодателем электронный больничный меняет статус на 06

В отделении ФСС по Вологодской области обратили внимание на необходимость заполнения в электронном листке нетрудоспособности раздела «Заполняется работодателем». 

Если работник сообщил, что у него ЭЛН:

1.    по СНИЛСу работника и номеру листка в информационной системе ФСС получаете данные по больничному листу в электронном виде;

2.    заполняете необходимые строки раздела «Заполняется работодателем»;

3.    сохраняете данные;

4.    подписываете усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя;

5.    направляете обратно в информационную систему ФСС.

После проверки данных на едином портале ФСС статус листка нетрудоспособности изменится на «060 - Заполнен Страхователем».

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