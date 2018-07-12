После заполнения работодателем электронный больничный меняет статус на 06

В отделении ФСС по Вологодской области обратили внимание на необходимость заполнения в электронном листке нетрудоспособности раздела «Заполняется работодателем».
Если работник сообщил, что у него ЭЛН:
1. по СНИЛСу работника и номеру листка в информационной системе ФСС получаете данные по больничному листу в электронном виде;
2. заполняете необходимые строки раздела «Заполняется работодателем»;
3. сохраняете данные;
4. подписываете усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя;
5. направляете обратно в информационную систему ФСС.
После проверки данных на едином портале ФСС статус листка нетрудоспособности изменится на «060 - Заполнен Страхователем».