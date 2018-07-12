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Как посчитают пособие по беременности при совместительстве

Отделение ФСС по Удмуртии на своем сайте дало разъяснения по вопросу начисления пособия по беременности женщинам, которые трудятся на нескольких работах.

При работе на двух и более местах работы применяются такие правила:

1) если в течение двух лет, предшествующих году ухода в отпуск по беременности и родам, женщина работала у тех же работодателей, что и теперь, то пособие назначается и выплачивается по каждому из мест работы;

2) если в предыдущие два года женщина работала у разных работодателей, то она вправе получить пособие по беременности и родам по одному из нынешних мест работы по своему выбору. При этом, если будущая мама предоставит справку о зарплате со всех мест работы, где она трудилась в предыдущих двух годах, то этот заработок также будет учитываться при расчете пособия.

Таким образом, в любом из указанных вариантов при расчете пособия по беременности и родам будет учтен весь заработок женщины за два года, предшествующих больничному листу.

Напомним, что пособие по беременности и родам равно 100% среднего заработка женщины.

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