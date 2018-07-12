Декларация по налогу на имущество изменится

ФНС начала разрабатывать проект Приказа, которым будет изменены декларация и расчет по налогу на имущество организаций.

Это связано с необходимостью обеспечения возможности корректного исчисления сумм налога на имущество при заполнении форм налоговой отчетности по налогу при вступлении в силу с 2019 года изменений в главу 30 НК в части исключения движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество, изменения порядка определения налоговой базы (в случае изменения в течение налогового периода кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества вследствие изменения качественных и (или) количественных характеристик объекта недвижимости), изменения порядка представления форм налоговой отчетности по налогу (законопроекты № 249505-7, 466070-7).

Текст приказа пока не опубликован. Сообщается, что он вступит в силу в 2019 году.